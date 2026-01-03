مواعيد مباريات اليوم السبت 3-1-2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم السبت 3-1-2026 يومًا كرويًا حافلًا بالمواجهات القوية والمثيرة، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى انطلاق منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب، إلى جانب استمرار المنافسة في كبرى الدوريات الأوروبية والعربية.

كأس أمم أفريقيا 2025 | صدامات قوية في دور الـ16

تبدأ مرحلة الحسم في البطولة القارية بمباراتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي منتخب السنغال مع نظيره السودان في مواجهة منتظرة يسعى فيها “أسود التيرانجا” لتأكيد قوتهم، بينما يطمح المنتخب السوداني لمواصلة المفاجآت.

وفي اللقاء الثاني، يصطدم منتخب تونس بنظيره المالي في مواجهة متكافئة تحمل طابعًا تكتيكيًا خاصًا.

السنغال × السودان – 6:00 مساءً – beIN Sports HD MAX 1

مالي × تونس – 9:00 مساءً – beIN Sports HD MAX 1

الدوري الإنجليزي | صراع النقاط في الجولة العشرين

تستكمل منافسات البريميرليج بعدة مباريات قوية، أبرزها لقاء آرسنال خارج ملعبه أمام بورنموث، بينما يسعى أستون فيلا لمواصلة نتائجه الجيدة أمام نوتنجهام فورست.

أستون فيلا × نوتنجهام فورست – 2:30 مساءً

برايتون × بيرنلي – 5:00 مساءً

وولفرهامبتون × وست هام – 5:00 مساءً

بورنموث × آرسنال – 7:30 مساءً – beIN SPORTS 1

الدوري الإسباني | ديربي كتالونيا يخطف الأنظار

تُقام عدة مواجهات مهمة في الليجا، يتصدرها ديربي كتالونيا المرتقب بين إسبانيول وبرشلونة، في مباراة تحمل طابعًا جماهيريًا خاصًا.

سيلتا فيجو × فالنسيا – 3:00 عصرًا

أوساسونا × أتلتيك بيلباو – 5:15 مساءً

إلتشي × فياريال – 7:30 مساءً

إسبانيول × برشلونة – 10:00 مساءً – beIN SPORTS

الدوريات الإيطالية والفرنسية والسعودية

كما تشهد الملاعب الأوروبية والعربية مواجهات قوية، أبرزها قمة أتالانتا وروما في الكالتشيو، وموقعة موناكو وليون في فرنسا، إلى جانب لقاء الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي.



