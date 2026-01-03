قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد زلزال بلغت قوته 6.5 ربختر ..المكسيك تسجل 936 هزة ارتدادية
مواعيد مباريات اليوم السبت 3-1-2026 والقنوات الناقلة
أحمد فتحي يعلن عن موعد عرض فيلمه الجديد مع مي كساب
دعاء ثاني الأيام البيض في رجب.. بـ5 كلمات تدمع عينيك من الفرحة
لمنع نزلات البرد وبطء التعافي من المرض .. كيف تحمي مناعتك في الشتاء؟| نصائح مجربة لصحة أفضل
عمر السعيد: المهرجانات السينمائية متعة حقيقية مع الزملاء والجمهور |فيديو
جامعة القاهرة الأهلية تقبل دفعة جديدة بالترم الثاني.. 91.65%للطب و85.63% للذكاء الاصطناعى
روسيا ترفع قيود استقبال وإطلاق الطائرات بمطاري فولغوغراد وكراسنودار
الحال بقى أسوأ.. أحمد عيد عبد الملك يفتح النار على مجلس الزمالك
أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026
هل قرآن الفجر قبل الصلاة أم بعدها؟.. 10 أسرار لا يعرفها كثيرون
ما خيبتش ظني.. مى فاروق توجه رسالة رومانسية لزوجها محمد العمروسي
مواعيد مباريات اليوم السبت 3-1-2026 والقنوات الناقلة

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم السبت 3-1-2026 يومًا كرويًا حافلًا بالمواجهات القوية والمثيرة، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى انطلاق منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب، إلى جانب استمرار المنافسة في كبرى الدوريات الأوروبية والعربية.

كأس أمم أفريقيا 2025 | صدامات قوية في دور الـ16

تبدأ مرحلة الحسم في البطولة القارية بمباراتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي منتخب السنغال مع نظيره السودان في مواجهة منتظرة يسعى فيها “أسود التيرانجا” لتأكيد قوتهم، بينما يطمح المنتخب السوداني لمواصلة المفاجآت.

وفي اللقاء الثاني، يصطدم منتخب تونس بنظيره المالي في مواجهة متكافئة تحمل طابعًا تكتيكيًا خاصًا.

  • السنغال × السودان – 6:00 مساءً – beIN Sports HD MAX 1
  • مالي × تونس – 9:00 مساءً – beIN Sports HD MAX 1

الدوري الإنجليزي | صراع النقاط في الجولة العشرين

تستكمل منافسات البريميرليج بعدة مباريات قوية، أبرزها لقاء آرسنال خارج ملعبه أمام بورنموث، بينما يسعى أستون فيلا لمواصلة نتائجه الجيدة أمام نوتنجهام فورست.

  • أستون فيلا × نوتنجهام فورست – 2:30 مساءً
  • برايتون × بيرنلي – 5:00 مساءً
  • وولفرهامبتون × وست هام – 5:00 مساءً
  • بورنموث × آرسنال – 7:30 مساءً – beIN SPORTS 1

الدوري الإسباني | ديربي كتالونيا يخطف الأنظار

تُقام عدة مواجهات مهمة في الليجا، يتصدرها ديربي كتالونيا المرتقب بين إسبانيول وبرشلونة، في مباراة تحمل طابعًا جماهيريًا خاصًا.

  • سيلتا فيجو × فالنسيا – 3:00 عصرًا
  • أوساسونا × أتلتيك بيلباو – 5:15 مساءً
  • إلتشي × فياريال – 7:30 مساءً
  • إسبانيول × برشلونة – 10:00 مساءً – beIN SPORTS 

الدوريات الإيطالية والفرنسية والسعودية

كما تشهد الملاعب الأوروبية والعربية مواجهات قوية، أبرزها قمة أتالانتا وروما في الكالتشيو، وموقعة موناكو وليون في فرنسا، إلى جانب لقاء الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي.


 

برشلونة الدورى الاسبانى اخبار الرياضة الدورى السعودي كأس الامم الافريقية

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

10 هواتف تتوقفت عن التشغيل نهائيا

أزمة تهدد الملايين .. 10 هواتف تتوقف عن التشغيل نهائيا خلال أيام

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

صورة ارشيفية

الفيضة الكبرى.. الإسكندرية على موعد مع أخطر نوة في العام الجديد

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

الإيجار القديم

استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء.. مقترح برلماني لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم|خاص

المتوفيين

القصة الكاملة لـ مصرع أب ونجله اختناقا بالغاز داخل سيارتهما في القليوبية

مرتبات شهر يناير 2026

تبكير الصرف.. جدول مواعيد مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالقطاع الخاص والحكومة

القرآن الكريم

ما سر استخدام لفظ الوصية في آية إبراهيم ويعقوب؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يوضح

وزير الأوقاف

وزارة الأوقاف تطلق التصفيات قبل النهائية لمسابقة دوري النجباء بين المديريات

مرصد الأزهر

باحث بمرصد الأزهر: تهنئة غير المسلمين بعيدهم اختبار حقيقي لوعينا ضد خطاب التطرف

بالصور

لمنع نزلات البرد وبطء التعافي من المرض .. كيف تحمي مناعتك في الشتاء؟| نصائح مجربة لصحة أفضل

أطعمة تضعف المناعة
أطعمة تضعف المناعة
أطعمة تضعف المناعة

طريقة عمل كبدة إسكندراني مثل المحلات في البيت

طريقة عمل كبدة اسكندراني زي المحلات بالبيت
طريقة عمل كبدة اسكندراني زي المحلات بالبيت
طريقة عمل كبدة اسكندراني زي المحلات بالبيت

10 مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل

مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل
مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل
مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل

احترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟

أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة
أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة
أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة

وفاة العروس في الفرست لوك

عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

