مصر في المقدمة.. بيان من 8 دول عربية وإسلامية بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة
السيطرة على انفجار خط مياه في المنوفية
بحضور 3 وزراء .. افتتاح مسجد السميع العليم بمنطقة برانيس جنوب مرسى علم
أدى الامتحان نيابة عن زميله.. تجديد حبس طالبين بـ علاج طبيعي قنا
راجع من فرح أخوه.. مصرع شاب في حادث تصادم بأوسيم
تفاصيل إصابة 25 شخصا باشتباه تسمم عقب تناولهم وجبة خلال حنة ببلبيس في الشرقية
وظائف خالية| محافظة أسيوط تعلن عن وظائف قيادية بمديرية التربية والتعليم
لماذا أعلن أحمد السقا اعتزال السوشيال ميديا.. ايه الحكاية؟
وصلت لطريق مسدود .. القصة الكاملة لأزمة مسلسل عاليا لـ غادة عبد الرازق
7.4 مليار دولار صادرات رقمية.. مصر تتقدم 47 مركزا عالميا| كشف حساب وزارة الاتصالات في ٢٠٢٥
هل كان زهد النبي يعني الفقر؟.. الأوقاف تكشف صورا من سيرة الرسول
غرفة السلع السياحية: صرف منحة مالية لأسر المتوفين من يناير 2026
رياضة

مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا 2025

ياسمين تيسير

تنطلق غداً السبت مباريات دور الـ ١٦ في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، بعد انتهاء منافسات المجموعات.

وتقام مباريات دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا بين 3 و6 يناير الحالي، ثم ربع النهائي يومي 9 و10 من نفس الشهر، ونصف النهائي يوم 14.

بينما تُلعب المباراة النهائية يوم 18 يناير، بعد يوم واحد من إقامة مباراة تحديد المركز الثالث.

جدول مباريات دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا 2025

السنغال × السودان - 3 يناير - 6 مساء السبت

مالي × تونس - 3 يناير - 9 مساء السبت 

المغرب × تنزانيا - 4 يناير 6 مساء الأحد

جنوب أفريقيا × الكاميرون - 4 يناير - 9 مساء الأحد

مصر × بنين - 5 يناير - 6 مساء الاثنين

نيجيريا × موزمبيق - 5 يناير - 9 مساء الاثنين

الجزائر × الكونغو الديمقراطية - 6 يناير - 6 مساء الثلاثاء 

كوت ديفوار × بوركينا فاسو - 6 يناير - 9 مساء الثلاثاء. 

منتخب مصر كاس الامم الافريقية بنين

