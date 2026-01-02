مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا 2025

تنطلق غداً السبت مباريات دور الـ ١٦ في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، بعد انتهاء منافسات المجموعات.

وتقام مباريات دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا بين 3 و6 يناير الحالي، ثم ربع النهائي يومي 9 و10 من نفس الشهر، ونصف النهائي يوم 14.

بينما تُلعب المباراة النهائية يوم 18 يناير، بعد يوم واحد من إقامة مباراة تحديد المركز الثالث.

جدول مباريات دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا 2025

السنغال × السودان - 3 يناير - 6 مساء السبت

مالي × تونس - 3 يناير - 9 مساء السبت

المغرب × تنزانيا - 4 يناير 6 مساء الأحد

جنوب أفريقيا × الكاميرون - 4 يناير - 9 مساء الأحد

مصر × بنين - 5 يناير - 6 مساء الاثنين

نيجيريا × موزمبيق - 5 يناير - 9 مساء الاثنين

الجزائر × الكونغو الديمقراطية - 6 يناير - 6 مساء الثلاثاء

كوت ديفوار × بوركينا فاسو - 6 يناير - 9 مساء الثلاثاء.