الشناوي يزين التشكيلة الأفضل لدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، اليوم الجمعة عن التشكيل المثالي لمرحلة المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب

و شهد التشكيل تواجد محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر

وجاءت التشكيلة المثالية لدور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 جاءت كالتالي:

، حراسة المرمى: محمد الشناوي (مصر)، خط الدفاع: نصير مزراوي (المغرب)، إدموند تابسوبا (بوركينا فاسو)، أكسيل توانزيبي (الكونغو الديمقراطية)، علي عبدي (تونس)، خط الوسط: أديمولا لوكمان (نيجيريا)، براهيم دياز (المغرب)، كارلوس باليبا (الكاميرون)، خط الهجوم: عماد ديالو (كوت ديفوار)، ساديو ماني (السنغال)، رياض محرز (الجزائر).