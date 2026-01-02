وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، جون ماجد لاعب السباحة من ذوي الهمم بنادي الغابة والذي تواجد في الرعاية المركزة عقب حادث غرق داخل حمام سباحة نادي الغابة الرياضي.

وكان جون ماجد، البالغ من العمر 18 عاما، يمارس رياضة السباحة بنادى الغابة، ليتعرض لحادث غرق بعد شعوره بحالة إعياء داخل المياه وظهور تشنجات مفاجئة، ما عرضه لخطر الغرق و تمكنت الفرق الطبية من إسعافه، ونُقل إلى المستشفى في الرعاية المركزة مع توقف وظائف المخ بالكامل.

وشهدت الفترة الماضية تدهور في الحالة الصحية للاعب، حتى تم إعلان وفاته رسميا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.