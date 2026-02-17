وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

بعث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان 2026.



وقال وزير الزراعة في نص التهنئة: "يشرفني أن أعرب لسيادتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع العاملين بوزارة الزراعة وقطاعاتها المختلفة، عن أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالخير والأمن والاستقرار".

كما توجه وزير الزراعة بالتهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعرب خلالها عن تمنياته للحكومة المصرية بمزيد من النجاح في مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، لاسيما قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

وفي السياق ذاته، قدم "فاروق" التهنئة للشعب المصري العظيم وللعاملين بالقطاع الزراعي، مؤكداً على استمرار العمل الجاد والدؤوب خلال الشهر الفضيل لخدمة المزارعين وتوفير احتياجات المواطنين، داعياً الله أن يحفظ مصر وينعم عليها وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالازدهار والسلام.