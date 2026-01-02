رامي ربيعة يحتفل بعيد زواجه

حرصت نجم منتخب مصر رامي ربيعة علي الاحتفال بالذكرى السنويه لزواجه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و شارك رامي ربيعة صورا برفقة زوجته، وعلق: ذكري سنوية سعيدة.

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن رامي ربيعة، مدافع منتخب مصر، تحدث مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، عن جاهزيته الفنية والبدنية، ورغبته في المشاركة خلال المباريات المقبلة، مشددا على امتلاكه دوافع كبيرة واستعداده لتقديم أفضل ما لديه أمام منتخب جنوب أفريقيا.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن الجهاز الفني للمنتخب أكد أن عدم مشاركة رامي ربيعة في مباراة زيمبابوي بالجولة الأولى لا يقلل من قيمته، وأن اللاعب ضمن حسابات حسام حسن للمباريات المقبلة، وفقاً لمستواه وجاهزيته الفنية والبدنية خلال التدريبات.