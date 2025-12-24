ميدو: عودة رامي ربيعة ضرورية لاستقرار دفاع منتخب مصر في أمم إفريقيا

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أن منتخب مصر بحاجة إلى بعض التعديلات الدفاعية قبل المباريات المقبلة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشددًا على أن عودة المدافع رامي ربيعة تمثل خطوة أساسية لتعزيز التنظيم الدفاعي واستقرار الفريق.



وقال ميدو خلال برنامجه «أوضة اللبس»: «رامي ربيعة عنصر مهم ووجوده سيحدث فرقًا كبيرًا في التنظيم والتفاهم الدفاعي، وعودته ضرورية في المرحلة القادمة من البطولة».

وأوضح أن غيابه أثر على توازن الفريق الدفاعي خلال مواجهة زيمبابوي، مشيرًا إلى أن خبرته وقدرته على قراءة اللعب تجعل حضوره مفتاحًا لتجنب الأخطاء التي كادت تهدد شباك المنتخب.

وأضاف ميدو أن حارس المرمى محمد الشناوي بدا متوترًا خلال مواجهة زيمبابوي، مؤكدًا أهمية حفاظه على التركيز والهدوء في المباريات الكبيرة، لأنه الحارس الأول للفراعنة ولاعب ذو خبرة كبيرة، ويجب أن يكون عنصر الاطمئنان للفريق.



وأشار إلى أن الضغط الجماهيري وطبيعة المباريات القارية قد تسبب بعض التوتر، لكن التعامل مع هذه الضغوط جزء من مسؤولية اللاعبين الكبار. كما شدد على أهمية تماسك الفريق، مؤكدًا أن المنتخب يمتلك عناصر قوية قادرة على تصحيح الأخطاء الفنية والتكتيكية بسرعة والتكيف مع متطلبات كل مباراة.



وأوضح ميدو أن المنتخب قادر على المنافسة بقوة على اللقب القاري، لكن التركيز على الجانب الدفاعي وإعادة التوازن بين الدفاع والهجوم أمر ضروري لاستغلال الفرص وعدم منح المنافس أي مساحات. وختم تصريحاته بالتأكيد على أن خبرة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، إلى جانب العناصر المتميزة في صفوف المنتخب، كفيلة بتحقيق الانسجام المطلوب، وأن كل مباراة تمثل فرصة لتطوير الأداء وتحقيق الانتصار وتعزيز فرص مصر في الوصول إلى الأدوار المقبلة.