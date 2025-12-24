قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برودة شديدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الفترة المقبلة| فيديو
أخطر 6 ساعات.. الأرصاد تحذر من أول أيام الشتاء في مصر
أجمل الظواهر الفلكية وذروة شهب الدبيات 2025 في سماء مصر والوطن العربي.. تفاصيل
تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم
شديد البرودة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
نظر معارضة الفنانة بوسي على أحكام قضائية بسبب شيكات بدون رصيد.. اليوم
أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر في مصر|فيديو
مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى
انطلاق مشروع تطوير مبنى الداخلية بـ"لاظوغلي" لتحويله إلى مجمع خدمي متكامل
قرار عاجل لسد عجز هيئات التدريس بالمواد الفنية بمدارس التعليم الفني
وفاة الفنان طارق الأمير بعد صراع مع المرض
وزير البترول يشهد توقيع اتفاق لتعزيز استثمارات الذهب في "أبو مروات" مع آتون الكندية
رياضة

ميدو: عودة رامي ربيعة ضرورية لاستقرار دفاع منتخب مصر في أمم إفريقيا

ميدو
ميدو

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أن منتخب مصر بحاجة إلى بعض التعديلات الدفاعية قبل المباريات المقبلة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشددًا على أن عودة المدافع رامي ربيعة تمثل خطوة أساسية لتعزيز التنظيم الدفاعي واستقرار الفريق.


وقال ميدو خلال برنامجه «أوضة اللبس»: «رامي ربيعة عنصر مهم ووجوده سيحدث فرقًا كبيرًا في التنظيم والتفاهم الدفاعي، وعودته ضرورية في المرحلة القادمة من البطولة». 

وأوضح أن غيابه أثر على توازن الفريق الدفاعي خلال مواجهة زيمبابوي، مشيرًا إلى أن خبرته وقدرته على قراءة اللعب تجعل حضوره مفتاحًا لتجنب الأخطاء التي كادت تهدد شباك المنتخب.
وأضاف ميدو أن حارس المرمى محمد الشناوي بدا متوترًا خلال مواجهة زيمبابوي، مؤكدًا أهمية حفاظه على التركيز والهدوء في المباريات الكبيرة، لأنه الحارس الأول للفراعنة ولاعب ذو خبرة كبيرة، ويجب أن يكون عنصر الاطمئنان للفريق.


وأشار إلى أن الضغط الجماهيري وطبيعة المباريات القارية قد تسبب بعض التوتر، لكن التعامل مع هذه الضغوط جزء من مسؤولية اللاعبين الكبار. كما شدد على أهمية تماسك الفريق، مؤكدًا أن المنتخب يمتلك عناصر قوية قادرة على تصحيح الأخطاء الفنية والتكتيكية بسرعة والتكيف مع متطلبات كل مباراة.


وأوضح ميدو أن المنتخب قادر على المنافسة بقوة على اللقب القاري، لكن التركيز على الجانب الدفاعي وإعادة التوازن بين الدفاع والهجوم أمر ضروري لاستغلال الفرص وعدم منح المنافس أي مساحات. وختم تصريحاته بالتأكيد على أن خبرة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، إلى جانب العناصر المتميزة في صفوف المنتخب، كفيلة بتحقيق الانسجام المطلوب، وأن كل مباراة تمثل فرصة لتطوير الأداء وتحقيق الانتصار وتعزيز فرص مصر في الوصول إلى الأدوار المقبلة.

ميدو منتخب مصر ر رامي ربيعة

