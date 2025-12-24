ميدو: فوز مصر مهم لاستعادة الثقة .. لكن الأخطاء الدفاعية مُقلقة

تحدّث أحمد حسام ميدو، نجم ومدرب الزمالك السابق، عن فوز منتخب مصر على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في افتتاح مشواره ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب، مؤكدًا أن الانتصار كان ضروريًا لإعادة الثقة بين المنتخب والجماهير.

وأوضح ميدو، خلال تصريحاته ببرنامج «أوضة اللبس» على قناة النهار، أن البداية الجيدة كانت مطلوبة خاصة أمام منتخب في متناول الفراعنة مثل زيمبابوي، مشيرًا إلى أن هدفي عمر مرموش ومحمد صلاح عكسا الفارق الفني وخبرة اللاعبين الكبار.

وفي المقابل، حذّر ميدو من الأخطاء الدفاعية التي ظهرت خلال اللقاء، معتبرًا أن الهدف الذي استقبله المنتخب كشف عن مشاكل واضحة، مطالبًا بضرورة تداركها قبل مواجهة منتخبات أقوى.

كما شدد على أهمية تواجد رامي ربيعة في الخط الخلفي خلال المباريات المقبلة، مؤكدًا أن حارس المرمى محمد الشناوي مطالب بمنح الثقة لدفاعه، في ظل وجود حالة من التوتر وعدم التركيز ظهرت على أدائه.

واختتم ميدو تصريحاته بالتأكيد على أن هدف محمد صلاح يحمل قيمة معنوية كبيرة ستنعكس إيجابًا على مستواه، مطالبًا المدير الفني حسام حسن بإعادة تنظيم الفريق دفاعيًا قبل مواجهة جنوب إفريقيا المقررة مساء الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات.