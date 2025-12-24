قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم الشلل النصفي.. مهندسة ألمانية تحلّق إلى الفضاء لأول مرة | شاهد
«المهن التمثيلية» تحذّر: ملاحقة قانونية صارمة ضد الصفحات المُسيئة للفنانين وتشويه صورة مصر
المحكمة العُليا الأمريكية تمنع «ترامب» من نشر الحرس الوطني في شيكاغو
بركلات الترجيح.. أرسنال يعبر «كريستال بالاس» إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
خط الدفاع عن «دونباس».. انسحاب الجيش الأوكراني من مدينة سيفيرسك
حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل
سافر البرتغال دون إذن .. «الغندور» يكشف مفاجأة بشأن حارس الزمالك
ضوابط اكتساب صفة المهاجر الدائم وفقًا للقانون | تعرّف عليها
سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-2-2025
حكم تغطية بعض الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد
ضوابط اكتساب صفة المهاجر الدائم وفقًا للقانون
بركلات الترجيح.. أرسنال يعبر «كريستال بالاس» إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

حجز فريق أرسنال بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لموسم 2025-2026، بعدما تفوق على ضيفه كريستال بالاس بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب «الإمارات» ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة إثارة كبيرة، بعدما خطف كريستال بالاس هدف التعادل في الوقت القاتل، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي حسمها «الجانرز» لصالحهم بعد ماراثون طويل من التنفيذ، ليواصل أرسنال مشواره في البطولة.

أهداف المباراة

 وجاء هدف أرسنال في الدقيقة 80 بعدما سجل ماكسينس لاكروا، مدافع كريستال بالاس، هدفًا بالخطأ في مرماه، قبل أن يدرك مارك جيهي التعادل للضيوف في الدقيقة 95، مستغلًا اللحظات الأخيرة من اللقاء.

 ونجح لاعبو أرسنال في تسجيل ركلات الترجيح عن طريق: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، بوكايو ساكا، لياندرو تروسار، مارلي سالمون، ميكيل ميرينو، ريكاردو كالافيوري، يوريان تيمبر، وويليام ساليبا.
في المقابل، سجل لكريستال بالاس كل من: جان فيليب ماتيتا، جاستن ديفيني، ويل هيوز، بورنا سوسا، جيفرسون ليرما، آدم وارتون، وكريستانتوس أوتشي، بينما أهدر ماكسينس لاكروا الركلة الثامنة الحاسمة.

 وكان أرسنال قد بلغ الدور ربع النهائي بعدما تجاوز بورتسموث ثم برايتون، في حين تأهل كريستال بالاس على حساب ميلوول، قبل أن يحقق فوزًا لافتًا على ليفربول، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة.

أرقام ولقطات خاصة وشهدت المباراة الظهور رقم 100 للمهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس بقميص أرسنال، إلى جانب أول مشاركة أساسية له منذ عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، التي أبعدته عن الملاعب لمدة عام كامل.

 ويواصل أرسنال عروضه القوية هذا الموسم تحت قيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الأخير على إيفرتون، إلى جانب حفاظه على سجله المميز على ملعب «الإمارات».

في المقابل، يعاني كريستال بالاس من تراجع في النتائج، بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات بمختلف المسابقات، واستقبلت شباكه 9 أهداف، رغم فوزه الكبير مؤخرًا على ليفربول بثلاثية نظيفة في كأس الرابطة.

تشكيل أرسنال أمام كريستال بالاس

  • حراسة المرمى: كيبا
  • الدفاع: سكيلي – كالافيوري – ساليبا – تيمبر
  • الوسط: ميرينو – نورجارد – إيزي
  • الهجوم: مارتينيلي – جابرييل جيسوس – مادويكي
