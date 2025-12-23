قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين يهنئ حسام موافي لحصوله على جائزة الدولة التقديرية في عيد العلم
ليبيا .. العثور على جثث رئيس أركان حكومة الدبيبة ومرافقيه قرب أنقرة
ننشر تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
هند صبري تنعى محمد عبد الحميد : كنت أحس على كرسيه إني في يد أمينة.. ورسم أغلب أدواري
تونس تتقدم على أوغندا بثنائية في الشوط الأول بأمم أفريقيا
مفاجأة.. حيثيات النقض في قضية إدانة غادة والي بسرقة لوحات الفنان الروسي
غضب أوسيمين بعد استبداله في فوز نيجيريا على تنزانيا بأمم أفريقيا 2025
7 قرارات جديدة لمجلس إدارة الأهلي
الموت موقف صعب.. رد دار الإفتاء على واقعة تصوير أحمد الفيشاوي
وزير العدل التركي: فتح تحقيق في سقوط طائرة الحداد ومرافقيه بأنقرة
وزير الداخلية التركي: السلطات وصلت إلى حطام طائرة رئيس الأركان الليبي في هيمانا قرب أنقرة
ليبيا .. الدبيبة ينعى رئيس أركان حكومته ومرافقيه ضحية تحطم طائرتهم قرب أنقرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يجدد الثقة في خالد العوضي مديرا للنشاط الرياضي بالنادي

خالد العوضي
خالد العوضي
محمد سمير

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تجديد الثقة في  خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي وذلك خلال اجتماع المجلس مساء اليوم الثلاثاء.

و استعرض المجلس الرؤية التي تقدم بها العوضي والدكتور مهند مجدي، مستشار المجلس للنشاط الرياضي، لتطوير القطاع في الشقين المالي والإداري، مع تكليفهما بوضع تصوراتهما للموسم الجديد 2026/2027 للعرض على المجلس في اجتماعه المقبل.

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء في مقر الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة.

وعقب الجلسة قرر المجلس التجديد للسادة المديرين، في فروع النادي المختلفة وفقًا لما يلي: خالد مرسي مديرًا لمقر الجزيرة، والعميد محمود حزين مديرًا لفرع مدينة نصر، واللواء ناصر أبو زيد مديرًا لفرع الشيخ زايد، والعميد أحمد النحاس مديرًا لفرع القاهرة الجديدة.

كما قرر المجلس التجديد للمهندس سامح على كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة.

كذلك قرر المجلس تكليف المهندس وليد مبروك، برئاسة اللجنة العليا للجان، واختيار ريهام طوبار نائبًا للرئيس، مع تكليفهما بوضع مقترح لعمل اللجنة وأعضائها، للعرض على المجلس في اجتماعه المقبل،  كما قرر المجلس تكليف عمر فراج قائمًا بأعمال نائب مدير التسويق الرياضي.

الأهلي خالد العوضي عام النشاط الرياضي محمود الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

قطع المياة

مساء الجمعة... قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذة المناطق

حالة الطقس غداً

موجة صقيع شديدة البرودة.. تحذير عاجل الأرصاد حول حالة الطقس خلال4 أيام قادمة

واقعة فتاة الشرقية أثناء تعرضها لضرب من أعمامها

بعد واقعة فتاة الشرقية .. الإفتاء توضح حكم منع الورثة من حقوقهم الشرعية

ترشيحاتنا

الكلى

10 علامات تدل على أمراض الكلى

الانفلونزا

زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة للحماية من نزلات البرد .. تعرف عليه

والد الفنان أحمد عبد الحميد

سبب وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد .. التفاصيل الكاملة للمرض

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد