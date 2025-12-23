الأهلي يجدد الثقة في خالد العوضي مديرا للنشاط الرياضي بالنادي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تجديد الثقة في خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي وذلك خلال اجتماع المجلس مساء اليوم الثلاثاء.

و استعرض المجلس الرؤية التي تقدم بها العوضي والدكتور مهند مجدي، مستشار المجلس للنشاط الرياضي، لتطوير القطاع في الشقين المالي والإداري، مع تكليفهما بوضع تصوراتهما للموسم الجديد 2026/2027 للعرض على المجلس في اجتماعه المقبل.

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء في مقر الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة.

وعقب الجلسة قرر المجلس التجديد للسادة المديرين، في فروع النادي المختلفة وفقًا لما يلي: خالد مرسي مديرًا لمقر الجزيرة، والعميد محمود حزين مديرًا لفرع مدينة نصر، واللواء ناصر أبو زيد مديرًا لفرع الشيخ زايد، والعميد أحمد النحاس مديرًا لفرع القاهرة الجديدة.

كما قرر المجلس التجديد للمهندس سامح على كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة.

كذلك قرر المجلس تكليف المهندس وليد مبروك، برئاسة اللجنة العليا للجان، واختيار ريهام طوبار نائبًا للرئيس، مع تكليفهما بوضع مقترح لعمل اللجنة وأعضائها، للعرض على المجلس في اجتماعه المقبل، كما قرر المجلس تكليف عمر فراج قائمًا بأعمال نائب مدير التسويق الرياضي.