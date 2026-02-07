رئيس الوزراء يشهد احتفالية طرح ترددات جديدة لشركات المحمول بـ3 مليارات دولار

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في احتفالية "تخصيص الطيف الترددى لمشغلى المحمول" بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات.

الطيف الترددى لمشغلى المحمول

ووافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على مشروع الطيف الترددي، لـ طرح ترددات جديدة لشركات المحمول بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار.



تقام اتفاقية توقيع طرح ترددات جديدة لشركات المحمول بقيمة 3 مليارات دولار، بقصر محمد علي، بحضور ممثلي الحكومة وشركات المحمول.



يذكر أن تعمل الدولة لتنظيم وإدارة موارد الطيف الترددي بكفاءة عالية وتعزيز التنافسية في سوق الاتصالات بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات النمو المستقبلي للقطاع.