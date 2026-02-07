جامعة الأزهر تستضيف ملتقى الجامعات المصرية ووزارة التعليم العالي

تنطلق غدًا الأحد الموافق 8 فبراير فعاليات ملتقى الجامعات المصرية ووزارة التعليم العالي الذي تستضيفه جامعة الأزهر، بمشاركة واسعة تضم 29 جامعة مصرية، في حدث وطني كبير يعكس دور الجامعات في بناء وعي الشباب وتعزيز انتمائهم الوطني.

ويأتي الملتقى تحت رعاية الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وبإشراف الدكتور أحمد كشك، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز روح الانتماء الوطني، وتنمية وعي الطلاب بالقضايا الوطنية، ودعم دور الشباب في مسيرة التنمية، من خلال برنامج متكامل من الفعاليات الثقافية والفكرية والرياضية والفنية، يجمع طلاب الجامعات المصرية في إطار وطني يعزز قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية.

وأكد الدكتور أحمد كشك أن استضافة جامعة الأزهر لهذا الملتقى تأتي انطلاقًا من رسالتها التربوية والوطنية، مشيرًا إلى أن الملتقى يمثل منصة حقيقية لتبادل الخبرات وبناء جسور التواصل بين طلاب الجامعات المصرية، كما يسهم في اكتشاف وصقل المواهب الطلابية وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية، بما يعزز بناء شخصية الطالب المتكاملة.

من جانبه، أوضح الدكتور سامح شراقي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن تنظيم جامعة الأزهر لهذا الملتقى يعكس تنفيذ الجامعة لاستراتيجية واضحة تدعم الأنشطة الطلابية بوصفها ركيزة أساسية في بناء وعي الشباب وتنمية روح القيادة والمسؤولية لديهم، مؤكدًا أن الفعاليات تم إعدادها بما يتوافق مع اهتمامات الطلاب ويواكب تطلعاتهم.

وأعرب عمر عشري، مقرر عام أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الأزهر، عن سعادته بانطلاق الملتقى، مؤكدًا أن أسرة طلاب من اجل مصر أنهت جميع الاستعدادات لاستقبال وفود الجامعات المصرية المشاركة، بما يضمن خروج الحدث بصورة مشرفة تليق باسم جامعة الأزهر ومكانتها.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الملتقى خلال الفترة من 8 إلى 11 فبراير 2026 بمقر جامعة الأزهر، وسط مشاركة طلابية كبيرة، في أجواء تعكس روح التعاون والانتماء والعمل الوطني المشترك.

ويُقام الملتقى تحت شعار: "نصنع القادة…نبني وطن»؛ تأكيدًا على أن الشباب هم الركيزة الأساسية في بناء الجمهورية الجديدة وصناعة مستقبل مصر.