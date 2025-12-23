إيقاف قيد الزمالك للمرة الـ 9 بعد شكوى اتحاد طنجة بـ الفيفا

يواجه نادي الزمالك شبح إيقاف القيد للمرة التاسعة فى قادم الأيام القليلة المقبلة بسبب شكوي المغربي عبدالحميد معالي.



وتقدم نادي اتحاد طنجة قدم شكوى ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لعدم الحصول على مستحقاته لدى الزمالك في صفقة انتقال عبد الحميد معالي لممثل الدوري المصري.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن إيقاف قيد الزمالك خلال أيام بسبب هذه الشكوى من جانب نادي اتحاد طنجة المغربي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية أمام سموحة، المقرر لها الثامنة مساء بعد غد الخميس على إستاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس عاصمة مصر 2025/2026.

وكان الزمالك قد بدأ مشواره في البطولة بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3، قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، ليعزز حظوظه في الصراع على صدارة المجموعة