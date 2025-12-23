سيمي أجايي يقود نيجيريا للفوز الأول في كأس أمم أفريقيا 2025 ويتوج بجائزة الأفضل

استهل منتخب نيجيريا مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بانتصار مهم على حساب منتخب تنزانيا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بالملاعب المغربية، في مواجهة شكلت اختبارًا مبكرًا لطموحات الطرفين في البطولة القارية.

ولعب سيمي أجايي دور البطولة في فوز «النسور الخضر»، بعدما افتتح التسجيل لمنتخب بلاده في الدقيقة 36، ليقوده لأولى نقاطه في البطولة، قبل أن يتوج بجائزة توتال إنرجيز لأفضل لاعب في المباراة، تقديرًا لأدائه المؤثر طوال اللقاء.

وواصل المنتخب النيجيري سيطرته على مجريات المباراة، إلا أن منتخب تنزانيا نجح في إدراك التعادل عبر تشارلز ممومبوا في الدقيقة 50، قبل أن يرد سريعًا أديمولا لوكمان بهدف ثانٍ بعد دقيقتين فقط، حاسمًا اللقاء لصالح نيجيريا ومهديًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة في بداية المشوار.

شهد اللقاء تحقيق رقم لافت لمنتخب نيجيريا، حيث سجل هدفين أو أكثر في مباراته الافتتاحية بأمم أفريقيا لأول مرة منذ 25 عامًا، وتحديدًا منذ فوزه على منتخب تونس بنتيجة 4-2 في نسخة عام 2000.

ويقع منتخب نيجيريا ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات تونس وأوغندا وتنزانيا، ويأمل «النسور الخضر» في مواصلة الانتصارات وحسم التأهل إلى دور الـ16 مبكرًا.

وتُقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة 24 منتخبًا موزعين على 6 مجموعات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، على أن يُسدل الستار على البطولة بإقامة المباراة النهائية يوم 18 يناير.