أبو العينين يهنئ حسام موافي لحصوله على جائزة الدولة التقديرية في عيد العلم
ليبيا .. العثور على جثث رئيس أركان حكومة الدبيبة ومرافقيه قرب أنقرة
ننشر تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
هند صبري تنعى محمد عبد الحميد : كنت أحس على كرسيه إني في يد أمينة.. ورسم أغلب أدواري
تونس تتقدم على أوغندا بثنائية في الشوط الأول بأمم أفريقيا
مفاجأة.. حيثيات النقض في قضية إدانة غادة والي بسرقة لوحات الفنان الروسي
غضب أوسيمين بعد استبداله في فوز نيجيريا على تنزانيا بأمم أفريقيا 2025
7 قرارات جديدة لمجلس إدارة الأهلي
الموت موقف صعب.. رد دار الإفتاء على واقعة تصوير أحمد الفيشاوي
وزير العدل التركي: فتح تحقيق في سقوط طائرة الحداد ومرافقيه بأنقرة
وزير الداخلية التركي: السلطات وصلت إلى حطام طائرة رئيس الأركان الليبي في هيمانا قرب أنقرة
ليبيا .. الدبيبة ينعى رئيس أركان حكومته ومرافقيه ضحية تحطم طائرتهم قرب أنقرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سيمي أجايي يقود نيجيريا للفوز الأول في كأس أمم أفريقيا 2025 ويتوج بجائزة الأفضل

سيمي أجايي
سيمي أجايي

استهل منتخب نيجيريا مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بانتصار مهم على حساب منتخب تنزانيا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بالملاعب المغربية، في مواجهة شكلت اختبارًا مبكرًا لطموحات الطرفين في البطولة القارية.

ولعب سيمي أجايي دور البطولة في فوز «النسور الخضر»، بعدما افتتح التسجيل لمنتخب بلاده في الدقيقة 36، ليقوده لأولى نقاطه في البطولة، قبل أن يتوج بجائزة توتال إنرجيز لأفضل لاعب في المباراة، تقديرًا لأدائه المؤثر طوال اللقاء.

وواصل المنتخب النيجيري سيطرته على مجريات المباراة، إلا أن منتخب تنزانيا نجح في إدراك التعادل عبر تشارلز ممومبوا في الدقيقة 50، قبل أن يرد سريعًا أديمولا لوكمان بهدف ثانٍ بعد دقيقتين فقط، حاسمًا اللقاء لصالح نيجيريا ومهديًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة في بداية المشوار.

 

شهد اللقاء تحقيق رقم لافت لمنتخب نيجيريا، حيث سجل هدفين أو أكثر في مباراته الافتتاحية بأمم أفريقيا لأول مرة منذ 25 عامًا، وتحديدًا منذ فوزه على منتخب تونس بنتيجة 4-2 في نسخة عام 2000.

ويقع منتخب نيجيريا ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات تونس وأوغندا وتنزانيا، ويأمل «النسور الخضر» في مواصلة الانتصارات وحسم التأهل إلى دور الـ16 مبكرًا.

وتُقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة 24 منتخبًا موزعين على 6 مجموعات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، على أن يُسدل الستار على البطولة بإقامة المباراة النهائية يوم 18 يناير.

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

