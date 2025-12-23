النينجا.. مهيب عبد الهادي يشيد بتألق نجم الأهلي بمباراة غزل المحلة

أشاد الإعلامي مهيب عبد الهادي بتألق نجم الاهلي حسين الشحات من مواجهه غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر .

و كتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك:النينجا حسين الشحات كان كابتن الأهلي اليوم في مباراة غزل المحلة.

وفاز فريق غزل المحلة على نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، باستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر ، وهي المباراة التي خاضها الأهلي بفريق كامل من الشباب باستثناء حسين الشحات ومصطفى العش.





وتقدم فريق غزل المحلة عبر اللاعب رشاد عرفاوي فى الدقيقة 9 فيما أحرز لـ النادي الأهلي هدفا عبر اللاعب إبراهيم الأسيوطي في الدقيقة 26 ثم قام محمود بسيوني حكم اللقاء بـ إلغاؤه بعد الرجوع إلي تقنية الفيديو المعروفة بـ var.



ونجح رشاد العرفاوي في إحراز هدف التقدم في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول

ونجح عمر سيد معوض في إحراز هدف تعادل الأهلي في الدقيقة ٤٢ بعدتمريرة من حسين الشحات إلى عمر سيد معوض الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة لتسكن الشباك

سجل كيبو سعيدي هدف المحلة الثاني في الدقيقة 64.