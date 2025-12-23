السد القطري يحقق الفوز امام شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة

حقق فريق السد القطري فوز كبير امام شباب الأهلي الإماراتي ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025/2026.

حقق فريق السد الفزز نظيره شباب الأهلي بنتيجة (4-2)، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من مواجهات دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب جاسم بن حمد.

وأحرز كارتبيا فيديريكو لاعب شباب الأهلي الهدف الاول في الدقيقة 47 من زمن المباراة، ليضع أصحاب الأرض في المقدمة.

وأحرز يحيى الغساني نجم شباب الاهلي الهدف الثاني ثم قلص رافا موجيكا لاعب السد الفارق، في الدقيقة 75 من زمن المباراة.

وأدرك طارق سلمان لاعب السد، هدف التعادل لفريقه بالدقيقة 90+5 من عمر اللقاء.

ونجح رافا موجيكا، في قلب الطاولة بتسجيله الهدف الثالث للسد والثاني له، في الدقيقة 90+11 من زمن المباراة ثم أضاف الهدف الرابع لفريقه السد والثالث له في المباراة بالدقيقة 90+13 من عمر اللقاء.