بسبب قطعة أرض.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على صاحب معرض سيارات بالبحيرة
انهيار عقار إمبابة.. انتشال 3 متوفين و8 مصابين وعمليات الإنقاذ مستمرة
أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
السد القطري يحقق الفوز امام شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة
ماكانش بيحصل.. أحمد موسى: واحدة من أكبر حاويات العالم عدت اليوم من قناة السويس
بالصور.. صدى البلد يكرم اتحاد الريشة الطائرة بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم لـ Air Badminton
أحمد موسى: الكهرباء لن تنقطع العام الحالي ولا المقبل
تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري
بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن
وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر
السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية
السد القطري يحقق الفوز امام شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة

ياسمين تيسير

حقق فريق السد القطري فوز كبير امام  شباب الأهلي الإماراتي ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025/2026.

حقق فريق السد الفزز نظيره شباب الأهلي بنتيجة (4-2)، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من مواجهات دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب جاسم بن حمد.

وأحرز كارتبيا فيديريكو لاعب شباب الأهلي الهدف الاول في الدقيقة 47 من زمن المباراة، ليضع أصحاب الأرض في المقدمة. 

وأحرز يحيى الغساني نجم شباب الاهلي الهدف الثاني  ثم قلص رافا موجيكا لاعب السد الفارق، في الدقيقة 75 من زمن المباراة.

وأدرك طارق سلمان لاعب السد، هدف التعادل لفريقه بالدقيقة 90+5 من عمر اللقاء.

ونجح رافا موجيكا، في قلب الطاولة بتسجيله الهدف الثالث للسد والثاني له، في الدقيقة 90+11 من زمن المباراة ثم أضاف الهدف الرابع لفريقه السد والثالث له في المباراة بالدقيقة 90+13 من عمر اللقاء.

