عقب انتهاء مباريات الجولة الاولي ..ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة أمم أفريقيا 2025

أسدل الستار علي مباريات الجولة الاولي من دور المجموعات المجموعة الرابعة بكاس الامم الافريقية

وتضم المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا.

وشهدت المباراة الأولى في المجموعة الرابعة فوز منتخب الكونغو الديمقراطية على بنين بهدف دون مقابل

وفي المباراة الثانية بالمجموعة الرابعة، حقق منتخب السنغال فوزا كبيرا على بوتسوانا بثلاثة أهداف دون رد

بذلك يكون ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة أمم أفريقيا 2025 على النحو التالي:

الأول: السنغال - 3 نقاط

الثاني: الكونغو الديمقراطية - 3 نقاط

الثالث: بنين - بدون نقاط

الرابع: بوتسوانا - بدون نقاط