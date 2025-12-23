قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري
بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن
وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر
السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية
وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون
أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
منتخب مصر يبدأ استعدادات مواجهة جنوب أفريقيا
ننشر أسماء المكرمين من الوزراء والعلماء باحتفالية عيد العلم الـ20 بجامعة القاهرة
شغل مدربين.. ماذا قال حسام حسن للاعبي منتخب مصر في مباراة زيمبابوي؟
لا هيمنة ولا أغلبية .. طارق خضر يكشف لـ«صدى البلد» ملامح البرلمان المقبل
باشر أعمال الإنقاذ.. محافظ الجيزة يتفقد مصابي عقار إمبابة المنهار بالمستشفى .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن يعقد جلسة مع إمام عاشور.. اعرف السبب

إمام عاشور
إمام عاشور
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن عقد حسام جلسة مع إمام عاشور لاعب منتخب مصر.

حسام حسن 

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر:

حسام حسن عقد جلسة مع إمام عاشور لاحتواء اللاعب وشرح وجهة نظره بعد خروجه منتصف الشوط الأول في لقاء زيمبابوي".

اتخذ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قرارًا بالدفع بثلاثة لاعبين جدد ضمن حساباته الفنية استعدادًا للمواجهة المقبلة أمام منتخب جنوب إفريقيا في ثاني جولات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025، في ظل اشتعال المنافسة داخل المجموعة ، وارتفاع سقف الطموحات مع بداية مشوار كأس الأمم الأفريقية 2025.

وشهدت التحضيرات الأخيرة خضوع كل من أسامة فيصل، محمود صابر، ومحمد شحاتة لبرنامج تدريبات بدنية قوية على ملعب المباراة، تحت إشراف مدرب الأحمال بالجهاز الفني، في خطوة تهدف إلى رفع معدلات الجاهزية البدنية والنفسية قبل اللقاء المنتظر.

تجهيز العناصر البديلة

ويأتي هذا التحرك من حسام حسن في إطار سعيه لتجهيز العناصر البديلة بشكل كامل، تحسبًا للدفع بها سواء في التشكيل الأساسي أو كأوراق رابحة خلال سير المباراة، خاصة في ظل حاجة المنتخب لزيادة الحيوية والضغط البدني طوال زمن اللقاء.

إضافة مؤثرة

ويؤمن الجهاز الفني بأن هذا الثلاثي يمتلك القدرة على تقديم إضافة مؤثرة، سواء من حيث الالتزام التكتيكي أو الحلول الفردية، ما يفتح الباب أمام احتمالية ظهورهم بدور أساسي أو مؤثر في المباراة المقبلة، في ظل سياسة التدوير التي ينتهجها المدير الفني لتفادي الإجهاد والحفاظ على نسق الأداء.

مباريات منتخب مصر

حقق منتخب مصر ، الفوز على منافسه زيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدف ، في المباراة التي أقيمت أمس ضمن افتتاح مشوار الفراعنة في بطولة كأس الامم الأفريقية 2025 المقام في المغرب.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات جديدة في دور المجموعات أمام جنوب أفريقيا وأنجولا ، والتي ستكون حاسمة في مشوار التأهل.

ونعرض لكم جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية اللي بتقام في المغرب من 21 ديسمبر 2025 لـ 18 يناير 2026).

مباريات منتخب مصر في دور المجموعات:

مصر × جنوب إفريقيا

يوم 26 ديسمبر 2025

5:00 مساءً بتوقيت القاهرة  

مصر × أنجولا

يوم 29 ديسمبر 2025

6:00 مساءً بتوقيت القاهرة 

يذكر أن المنتخب المصري، يقع ضمن المجموعة الثانية رفقة زيمبابوي، جنوب إفريقيا وأنجولا.

إمام عاشور حسام حسن منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

لطفى عاشور

لطفى عاشور: ما حدث مع لجنة تحكيم قرطاج غريب وغير مبرر

الفنان أحمد رفعت

الفنان أحمد رفعت: أنا مش بشرب والوسط الفني كله شلليلة ومحسوبية

ايمان العاصي

بفستان أحمر قصير.. إيمان العاصي تستعرض جمالها عبر إنستجرام

بالصور

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية الجديد لتهنئته بمهام عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

المزيد