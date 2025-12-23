قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السنغال يتصدر مجموعة أمم أفريقيا بثلاثية أمام بوتسوانا
إدماج مفاهيم الوسطية والفتوى الرشيدة في مناهج التربية الدينية والوطنية
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة غداً الأربعاء
ننشر أسماء المفقودين تحت أنقاض عقار بإمبابة
مذكرة تفاهم بين الإفتاء والتربية والتعليم لمحو الأمية الدينية وترسيخ الفكر الوسطي
الصحة تكشف تفاصيل وجود منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جديدة
مصر وعمان ترسمان خريطة جديدة للتكامل الصناعي والاستثماري من مسقط
موكلتي بتتحاسب علشان العنب.. ماذا قال محامي سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع
عدم اليقين يدفع الذهب إلى تحقيق أرقام قياسية .. وهذا سعره الآن
نقص عقار حيوي للأطفال يثير تساؤلات برلمانية حول تصنيع الأدوية المزمنة في مصر
كأس مصر.. الـ var ينقذ غزل المحلة ويلغي هدفا لـ الأهلي
شوط أول إيجابي بين الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر
السنغال يتصدر مجموعة أمم أفريقيا بثلاثية أمام بوتسوانا

عبدالله هشام

حقق منتخب السنغال الفوز على منافسه بوتسوانا بنتيجة ثلاث اهداف دون رد في المباراة التى اقيمت ضمن منافسات الجولة الاولي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

سجل الهدف الأول منتخب السنغال عن طريق نيكولاس جاكسون في الدقيقة 40 من عمر المباراة وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وأضاف شريف ندياي الهدف الثالث في الدقيقة 90 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل منتخب السنغال المركز الأول في المجموعة التى تضم كلا من الكونغو الديموقراطية صاحب المركز الثاني بفارق الاهداف وبنين واخيرا بوتسوانا.

تشكيل السنغال كل من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، إسماعيل جاكوبس،موسى نياخات.

خط الوسط: إدريسا جانا جاي، كريبان دياتا، باب جايي.

خط الهجوم: ساديو ماني، نيكولاس جاكسون، إيليمان ندياي، إسماعيلا سا

ويجلس على الدكة :
يهفان ضيوف، مامادو سار، عبد الله سيك، إسماعيلا سيس، محمدو ديارا، لامين كامارا، بولاي ديا، باب ندياي، باب ماتار سار، محمدو ديالو، شيخ سابالي، موري دياو، أنطوان ميندي، إبراهيم مباي، مامادو لامين كامارا.

