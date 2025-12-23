السنغال يتصدر مجموعة أمم أفريقيا بثلاثية أمام بوتسوانا

حقق منتخب السنغال الفوز على منافسه بوتسوانا بنتيجة ثلاث اهداف دون رد في المباراة التى اقيمت ضمن منافسات الجولة الاولي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

سجل الهدف الأول منتخب السنغال عن طريق نيكولاس جاكسون في الدقيقة 40 من عمر المباراة وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وأضاف شريف ندياي الهدف الثالث في الدقيقة 90 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل منتخب السنغال المركز الأول في المجموعة التى تضم كلا من الكونغو الديموقراطية صاحب المركز الثاني بفارق الاهداف وبنين واخيرا بوتسوانا.

تشكيل السنغال كل من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، إسماعيل جاكوبس،موسى نياخات.

خط الوسط: إدريسا جانا جاي، كريبان دياتا، باب جايي.

خط الهجوم: ساديو ماني، نيكولاس جاكسون، إيليمان ندياي، إسماعيلا سا

ويجلس على الدكة :

يهفان ضيوف، مامادو سار، عبد الله سيك، إسماعيلا سيس، محمدو ديارا، لامين كامارا، بولاي ديا، باب ندياي، باب ماتار سار، محمدو ديالو، شيخ سابالي، موري دياو، أنطوان ميندي، إبراهيم مباي، مامادو لامين كامارا.