رياضة

أرقام مميزة لـ محمد صلاح مع منتخب مصر ضد زيمبابوي في أمم أفريقيا

عبدالله هشام

نجح منتخب مصر في الفوز على زيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور  المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتألق محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني، ونجح في تسجيل هدف الفوز والثلاث نقاط أمام زيمبابوي في الدقائق الأخيرة.


أرقام محمد صلاح

سجل هدف الفوز.

أكثر من صنع فرص 6.

أكثر من صنع فرص محققة للتسجيل 3.

أكثر من قام بعرضيات ناجحة 3.

2/3 المراوغة الناجحة. 

5/7 كسب صراع بدني.

5 مرات استعاد الكرة.

نجح منتخب مصر في تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب تحقيق فوز مهم على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أُقيم مساء الاثنين على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للنسخة رقم 35 من البطولة القارية.

وجاء هذا الانتصار ليمنح “الفراعنة” دفعة معنوية قوية في مستهل مشوارهم نحو المنافسة على اللقب.

دخل المنتخب المصري المباراة بعزيمة واضحة لحصد النقاط الثلاث، ونجح في ترجمة أفضليته داخل الملعب إلى فوز ثمين، رغم محاولات زيمبابوي للعودة في النتيجة. 

ويُعد هذا الفوز خطوة أولى مهمة في سباق التأهل إلى الدور التالي، خاصة في ظل قوة المنافسة داخل المجموعة الثانية.

موقف المجموعة بعد الجولة الأولى

أسفرت نتائج الجولة الافتتاحية عن تساوي منتخب مصر مع جنوب أفريقيا في رصيد النقاط، حيث حصد كل منهما ثلاث نقاط، بينما بقي منتخبا زيمبابوي وأنجولا دون رصيد. 

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة بفارق الأهداف، ما يعكس قوة البداية والانضباط التكتيكي الذي ظهر به الفريق.

ترتيب المجموعة الثانية

1- منتخب مصر: 3 نقاط.

2- منتخب جنوب أفريقيا: 3 نقاط.

3- منتخب زيمبابوي: 0 نقاط.

4- منتخب أنجولا: 0 نقاط.

نظرة على المرحلة المقبلة

يستعد منتخب مصر لمواجهاته القادمة بروح عالية، إذ يضع الجهاز الفني واللاعبون نصب أعينهم تحقيق الفوز في الجولة الثانية من أجل تعزيز الصدارة وضمان الاقتراب خطوة إضافية من التأهل المبكر. 

وتنتظر الجماهير المصرية استمرار الأداء القوي وتحقيق نتائج إيجابية تؤكد طموحات الفراعنة في التتويج باللقب الأفريقي.

