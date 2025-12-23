مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي

حقق منتخب مصر ، الفوز على منافسه زيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدف ، في المباراة التي أقيمت أمس ضمن افتتاح مشوار الفراعنة في بطولة كأس الامم الأفريقية 2025 المقام في المغرب.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات جديدة في دور المجموعات أمام جنوب أفريقيا وأنجولا ، والتي ستكون حاسمة في مشوار التأهل.

ونعرض لكم جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية اللي بتقام في المغرب من 21 ديسمبر 2025 لـ 18 يناير 2026).

مباريات منتخب مصر في دور المجموعات:

مصر × جنوب إفريقيا

يوم 26 ديسمبر 2025

5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

مصر × أنجولا

يوم 29 ديسمبر 2025

6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

يذكر أن المنتخب المصري، يقع ضمن المجموعة الثانية رفقة زيمبابوي، جنوب إفريقيا وأنجولا.