رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة
انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا
عمر مرموش عن مباراة زيمبابوي: خلقنا فرص كتير ومكناش موفقين
الإسكان: إجراء القرعة العلنية الأولى لمشروع «مسكن الطرح السادس» بـ10 مدن جديدة
من الموبايل إلى الخدمة فورًا.. تطبيق الكارت الموحد يدخل حيز التنفيذ
رئيسة صندوق النقد: مصر حققت مكاسب مهمة واقتصادها يظهر بوادر نمو قوية
وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن تنسحب أبدا من قطاع غزة
رياضة

مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

حقق منتخب مصر ، الفوز على منافسه زيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدف ، في المباراة التي أقيمت أمس ضمن افتتاح مشوار الفراعنة في بطولة كأس الامم الأفريقية 2025 المقام في المغرب.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات جديدة في دور المجموعات أمام جنوب أفريقيا وأنجولا ، والتي ستكون حاسمة في مشوار التأهل.

ونعرض لكم جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية اللي بتقام في المغرب من 21 ديسمبر 2025 لـ 18 يناير 2026).

مباريات منتخب مصر في دور المجموعات:

مصر × جنوب إفريقيا
يوم 26 ديسمبر 2025
5:00 مساءً بتوقيت القاهرة  

مصر × أنجولا
يوم 29 ديسمبر 2025
6:00 مساءً بتوقيت القاهرة 

يذكر أن المنتخب المصري، يقع ضمن المجموعة الثانية رفقة زيمبابوي، جنوب إفريقيا وأنجولا.

منتخب مصر أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية جنوب أفريقيا زيمبابوي

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

