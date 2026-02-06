أخد الشنطة وجري| القبض على سائق سيارة نقل ذكي بالجيزة بعد استيلائه على حقيبة راكبة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق سيارة نقل ذكي بالجيزة بعد انتشار فيديو بعدم السماح لسيدة بالنزول بالطريق الدائري والاستيلاء على حقائب ومشتريات خاصة بها.

القبض على سائق سيارة نقل ذكي بالجيزة بعد الاستيلاء على حقيبة راكبة

يأتي ذلك في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام قائد سيارة "تابعة لإحدى شركات النقل الذكي" بعدم السماح لوالدتها بالنزول بالطريق الدائري والاستيلاء على حقائب المشتريات الخاصة بهما بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجاري تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر من (ربة منزل، كريمتيها – مقيمتان بمحافظة الجيزة) بتضررهما من قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي لقيامه بإغلاق أبواب السيارة وعدم السماح للأولى بالنزول حال استقلالها السيارة صحبته لحدوث خلاف بينهم حول قيمة الأجرة والاستيلاء على حقيبتها.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة القسم) وعُثر بحوزته على الحقيبة المستولى عليها.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.