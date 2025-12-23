فحوصات طبية تحدد موقف ثنائي منتخب مصر من مواجهة جنوب أفريقيا

أكد الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول، تعرض الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي لكدمات خلال مشاركتهما في مباراة زيمبابوي، التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

تفاصيل الإصابة

وأوضح طبيب المنتخب أن الكدمات التي تعرض لها اللاعبان جاءت نتيجة الالتحامات القوية خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن الجهاز الطبي قرر إخضاعهما لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، للاطمئنان على حالتهما وتحديد مدى جاهزيتهما للمشاركة في المباريات القادمة.

موقف الثنائي من المرحلة المقبلة

وأشار أبو العلا إلى أن حالة اللاعبين لا تثير القلق في الوقت الحالي، إلا أن الحسم النهائي لموقفهما من التدريبات والمباريات المقبلة سيتحدد عقب ظهور نتائج الفحوصات الطبية، في إطار الحرص على سلامتهما وعدم المجازفة بهما خلال البطولة.

فوز مهم في ضربة البداية

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالفوز على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، في مباراة قوية شهدت صراعًا بدنيًا كبيرًا، نجح خلالها الفراعنة في حصد أول ثلاث نقاط لهم في دور المجموعات، ليضعوا قدمًا ثابتة في سباق التأهل للأدوار الإقصائية.