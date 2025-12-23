قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تفاصيل إصابة مصطفى محمد ومحمد حمدي في مباراة زيمبابوي
الأكبر في التاريخ.. ترامب يعلن بناء سفينة حربية جديدة
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق
مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر ترفض التدفق غير المشروع للسلاح والمرتزقة إلى السودان
احتفالا بالفوز على زيمبابوي.. محمد صلاح ينشر صورته مع عمر مرموش
كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي
ياسر إبراهيم: روح الفراعنة حسمت الفوز أمام زيمبابوي
120 دقيقة رعب.. إخماد حريق مخزن الأخشاب في المرج
التحفظ على 7 ملايين جنيه من مضبوطات تجارة النقد الأجنبي
دعاء ثالث أيام شهر رجب لقضاء الحوائج والتيسير.. ردده في جوف الليل
رياضة

تفاصيل إصابة مصطفى محمد ومحمد حمدي في مباراة زيمبابوي

منتخب مصر
رباب الهواري

أكد الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن لاعبي المنتخب مصطفى محمد ومحمد حمدي تعرضا لكدمات خلال مباراة زيمبابوي، التي أقيمت ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأضاف أبوالعلا أن الإصابات حدثت خلال مجريات المباراة، دون أن تكون خطيرة، ولكن الفريق الطبي قرر إجراء مزيد من الفحوصات للاطمئنان على حالة اللاعبين قبل المباريات المقبلة.

تفاصيل المباراة وفوز الفراعنة

شهدت المباراة منافسة قوية بين منتخب مصر وزيمبابوي، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف. هذا الفوز يمنح المنتخب المصري بداية قوية في البطولة ويعزز فرصه في التأهل للدور المقبل.

وقد أحرز أهداف المنتخب المصري كل من محمد صلاح وعمر مرموش، بينما سجل منتخب زيمبابوي هدفه الوحيد في الشوط الثاني.


موقف اللاعبين المصابين

فيما يتعلق باللاعبين المصابين، قال الدكتور أبوالعلا إن مصطفى محمد ومحمد حمدي سيخضعان لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى جاهزيتهما للمباريات القادمة.

وأوضح أن الكدمات التي تعرض لها اللاعبان ليست بالغة الخطورة، وأن الجهاز الطبي سيتابع حالتهما عن كثب لضمان استعادة لياقتهما بشكل كامل قبل المواجهات القادمة.

أهمية المتابعة الطبية في البطولات الكبرى

تعتبر متابعة حالة اللاعبين المصابين أمرًا بالغ الأهمية في البطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأفريقية، لضمان ألا تؤثر الإصابات على أداء الفريق في المباريات التالية.

وحرص الجهاز الطبي على أن يكون جميع لاعبي المنتخب في أفضل حالة بدنية ونفسية قبل مواجهة جنوب إفريقيا، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية، حيث يسعى المنتخب لمواصلة انتصاراته وحصد النقاط الثلاث.

التطلع للمباريات المقبلة

مع بداية مشوار البطولة بفوز صعب على زيمبابوي، يركز الجهاز الفني والطبي على تجهيز جميع اللاعبين بشكل مثالي.

ويبقى الهدف الأساسي هو الحفاظ على صحة اللاعبين واستمرار الأداء القوي للفريق، لضمان الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس الأمم الأفريقية 2025


 

منتخب مصر اخبار الرياضة كأس الامم الافريقية مصطفي محمد

ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى اخر ظهور لها

قمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي

روبي تخطف الانظار بفستان ملفت بلغ سعره 25 الف جنيهاً

DFSK

