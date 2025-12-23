قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

التركيز على جنوب أفريقيا.. مرموش يعلق على هدفه أمام زيمبابوي

عمر مرموش
عمر مرموش
رباب الهواري

أكد عمر مرموش، نجم منتخب مصر ومانشستر سيتي الإنجليزي، أن تحقيق الفوز في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 كان الهدف الأهم، مشددًا على أن حصد النقاط الثلاث يتقدم على أي إنجاز شخصي. 

وأوضح مرموش أن تسجيله هدف التعادل أمام زيمبابوي أسعده، لكنه يرى أن الأهم هو بداية البطولة بانتصار يمنح المنتخب دفعة معنوية قوية.

أفضل لاعب في المباراة

وتوج مرموش بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وزيمبابوي، بعد أداء مؤثر ساهم في عودة الفراعنة إلى أجواء اللقاء. وأشاد اللاعب بروح الفريق وإصرار زملائه حتى اللحظات الأخيرة، مؤكدًا أن الجميع قاتل من أجل الفوز ولم يفقد الأمل رغم التأخر في النتيجة.

تفاصيل المباراة المثيرة

شهدت المباراة، التي أقيمت على ملعب أدرار بالمغرب، بداية صعبة لمنتخب مصر بعدما تقدم منتخب زيمبابوي بهدف في الدقيقة 20 عن طريق برنس دوبى. واستمر الضغط الزيمبابوي لفترة، قبل أن يستعيد المنتخب المصري توازنه تدريجيًا ويكثف هجماته بحثًا عن التعادل.

هدف مرموش يعيد الفراعنة

وفي الدقيقة 63، نجح عمر مرموش في تسجيل هدف التعادل، ليمنح المنتخب دفعة قوية ويشعل أجواء اللقاء. وبعد الهدف، فرض الفراعنة سيطرتهم على مجريات اللعب، وسط محاولات متكررة لخطف هدف الفوز.

صلاح يحسمها في الوقت القاتل

وجاء الحسم في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، عندما سجل محمد صلاح هدف الفوز القاتل، ليقود منتخب مصر لانتصار ثمين بنتيجة 2-1، ويؤكد خبرته وقدرته على الظهور في اللحظات الحاسمة.

التركيز على جنوب أفريقيا

واختتم مرموش تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب سيغلق صفحة مباراة زيمبابوي سريعًا، ويبدأ الاستعداد لمواجهة جنوب أفريقيا في الجولة الثانية، مشيرًا إلى أن التركيز الكامل حاليًا ينصب على مواصلة الانتصارات وضمان التأهل للدور المقبل


 

