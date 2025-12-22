إسلام صادق عن تقدم زيمبابوي بهدف في مرمي منتخب مصر: أخطاء في التشكيل

علق الإعلامي إسلام صادق علي أحداث الشوط الاول لمواجهة منتخب مصر و زيمبابوي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب إسلام صادق :زيمبابوي تتقدم بهدف مقابل لاشيءعلى المنتخب الوطني في الشوط الاول بامم افريقيا وسط اخطاء في التشكيل لحسام حسن وأخطاء دفاعية ساذجه للفراعنة !

انتهي الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وزيمبابوي، بتقدم الأخيرة بهدف دون جاء في الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد هجوم ضاغط لصالح منتخب الفراعنة.

ونجح منتخب زيمبابوي، في التقدم علي منتخب مصر بهدف أول في الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد غفلة من الدفاع وخطأ من حسام عبد المجيد في الرقابة.



وكاد محمود حسن تريزيجيه وفي الدقيقة 6 من عمر المباراة إحراز الهدف الأول بعد تلقيه عرضية من جانب محمد صلاح سددها تريزيجيه براسية متقنة ولكن حارس زيمبابوي ابعدها عن مرماه.