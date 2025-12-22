تبديل أول لمنتخب مصر بخروج إمام عاشور ونزول مصطفى محمد

خرج إمام عاشور لاعب منتخب مصر، في الدقيقة 32 من عمر المباراة التي تجمع الفراعنة مع منتخب زيمبابوي وذلك ضمن منافسات الجولة الأولي من كأس الإمم الإفريقية.

وحل مصطفي محمد بديلا لعاشور، وذلك بعد تقدم منتخب زيمبابوي بهدف دون رد.

نجح منتخب زيمبابوي، في التقدم علي منتخب مصر بهدف أول في الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد غفلة من الدفاع وخطأ من حسام عبد المجيد في الرقابة.

وكاد محمود حسن تريزيجيه وفي الدقيقة 6 من عمر المباراة إحراز الهدف الأول بعد تلقيه عرضية من جانب محمد صلاح سددها تريزيجيه براسية متقنة ولكن حارس زيمبابوي ابعدها عن مرماه.