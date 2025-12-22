زيمبابوي يتقدم بهدف أول على منتخب مصر عكس سير اللقاء

نجح منتخب زيمبابوي، في التقدم علي منتخب مصر بهدف أول في الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد غفلة من الدفاع وخطأ من حسام عبد المجيد في الرقابة.

وكاد محمود حسن تريزيجيه وفي الدقيقة 6 من عمر المباراة إحراز الهدف الأول بعد تلقيه عرضية من جانب محمد صلاح سددها تريزيجيه براسية متقنة ولكن حارس زيمبابوي ابعدها عن مرماه.

وقد جاء التشكيل الأساسي والبدلاء على النحو التالي:

محمد الشناوي (23) ’ محمد هاني (3) ’ حسام عبد المجيد (4) ’ ياسر إبراهيم (6) ’ محمد حمدي (12)’ مروان عطية (19) ’ حمدي فتحي (14) ’ إمام عاشور (8) ’ محمود حسن "تريزيجيه" (7) ’ عمر مرموش (22) - محمد صلاح (10) .

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي (1) - مصطفى شوبير (26) – رامي ربيعة (5) - أحمد عيد (24) –خالد صبحي (2) - أحمد فتوح (13) – محمد شحاتة (15) – مهند لاشين (18) – محمود صابر (27) - أحمد سيد "زيزو" (25) – مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – إبراهيم عادل (20) – صلاح محسن (9) – مصطفى محمد (11).

الجدير بالذكر أن المنتخب يخوض ثاني وثالث مواجهاته في المجموعة الثانية بتاريخ 26 و29 من ديسمبر الجاري أمام جنوب أفريقيا ثم أنجولا على ملعب أدار أيضاً.



