جاهزية قتالية.. قائد الجيش الثاني الميداني: لا مساس بأمن حدود مصر
أبرزهم شيرين وخالد النبوى .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة سمية الألفى
أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه
أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم الإثنين 22 ديسمبر
زيمبابوي يتقدم بهدف أول على منتخب مصر عكس سير اللقاء
سيف زاهر للاعبي المنتخب :صدق حلمك هتوصل
قائد الجيش الثاني الميداني: قضينا على الإرهاب في شمال سيناء.. ودمرنا 7000 عبوة ناسفة
عبد اللطيف: محمد صلاح قيمة عالمية .. وحسام حسن يجيد إدارة الضغوط داخل المنتخب
رأسية تريزيجيه وتسديدة عاشور.. هجوم ضاغط من منتخب مصر أمام زيمبابوي
أشرف صبحي: مهمتان في انتظار منتخب مصر.. ومراكز الشباب مفتوحة لمتابعة المباريات
قائد الجيش الثاني الميداني: نواصل مهامنا بكل كفاءة في سيناء
إبراهيم فايق يدعم منتخب مصر قبل دقائق من مواجهة زيمبابوي
رياضة

اعتزال نجم برشلونة السابق في سن الـ 33 عاما

مجدي سلامة

أعلن البرازيلي رافينيا ألكانتارا، نجم فريق برشلونة السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، عن عمر 33 عامًا.

ويعد رافينيا الشقيق الأصغر للاعب برشلونة وليفربول وبايرن ميونخ الأسبق تياجو ألكانتارا، والذي أعلن اعتزاله قبل عام ونصف وهو في الـ 32 من عمره.

وأعلن رافينيا اعتزاله عبر فيديو مؤثر نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: "بعد فترة من الابتعاد عن الملاعب، وبعد تعافٍ طويل، حان الوقت لأعلن قرارًا هامًا.. لقد قررت الاعتزال.. قبل أكثر من عام تعرضت لإصابة في الركبة، وللأسف، منعتني الإصابة من العودة للمنافسة على أعلى المستويات".

وتابع قائلا: "كان من الصعب عليّ تقبّل عدم قدرتي على الاستمرار.. شكرًا لعائلتي على دعمها الدائم، وللجميع على حبهم ومساندتهم".

وانطلقت مسيرة رافينيا من صفوف نادي برشلونة، حيث تدرج في الأعمار السنية المختلفة بأكاديمية لاماسيا حتى وصل للمشاركة مع الفريق الأول بداية من عام 2011 وفي موسم 2013-2014 تمت إعارته إلى نادي سيلتافيجو وبعدها بـ 4 أعوام أعير مجدداً إلى إنتر ميلان الإيطالي قبل أن يعود في 2019-2020 إلى سيلتافيجو.

وفي 2020 انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة موسمين، ثم انتقل في 2022 إلى ريال سوسيداد الإسباني واختتم مسيرته في دولة قطر وتحديدًا في صفوف العربي، حيث لعب هناك لمدة عامين.

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

منتخب مصر

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

منتخب مصر

شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

أموال

خبير مصرفي: المؤشرات الداخلية والخارجية تدفع المركزي لخفض الفائدة 1%

لميس الحديدي

متوترة| لميس الحديدي تنهي الحلقة مبكرا بعد هدف زيمبابوي

نشأت الديهي

نشأت الديهي يكشف تفاصيل القمة الثلاثية بين إسرائيل واليونان وقبرص

بالصور

أبرزهم شيرين وخالد النبوى .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة سمية الألفى

خالد النبوي وشيرين

أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه

أشهر ٥ سيارات مستعملة تحت ٢٥٠ الف جنيه

سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية

سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية

تعرف على مواصفات ألفا روميو جيوليا كوادريفوليو كوليتسيوني

ألفا روميو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

