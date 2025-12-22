اعتزال نجم برشلونة السابق في سن الـ 33 عاما

أعلن البرازيلي رافينيا ألكانتارا، نجم فريق برشلونة السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، عن عمر 33 عامًا.

ويعد رافينيا الشقيق الأصغر للاعب برشلونة وليفربول وبايرن ميونخ الأسبق تياجو ألكانتارا، والذي أعلن اعتزاله قبل عام ونصف وهو في الـ 32 من عمره.

وأعلن رافينيا اعتزاله عبر فيديو مؤثر نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: "بعد فترة من الابتعاد عن الملاعب، وبعد تعافٍ طويل، حان الوقت لأعلن قرارًا هامًا.. لقد قررت الاعتزال.. قبل أكثر من عام تعرضت لإصابة في الركبة، وللأسف، منعتني الإصابة من العودة للمنافسة على أعلى المستويات".

وتابع قائلا: "كان من الصعب عليّ تقبّل عدم قدرتي على الاستمرار.. شكرًا لعائلتي على دعمها الدائم، وللجميع على حبهم ومساندتهم".

وانطلقت مسيرة رافينيا من صفوف نادي برشلونة، حيث تدرج في الأعمار السنية المختلفة بأكاديمية لاماسيا حتى وصل للمشاركة مع الفريق الأول بداية من عام 2011 وفي موسم 2013-2014 تمت إعارته إلى نادي سيلتافيجو وبعدها بـ 4 أعوام أعير مجدداً إلى إنتر ميلان الإيطالي قبل أن يعود في 2019-2020 إلى سيلتافيجو.

وفي 2020 انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة موسمين، ثم انتقل في 2022 إلى ريال سوسيداد الإسباني واختتم مسيرته في دولة قطر وتحديدًا في صفوف العربي، حيث لعب هناك لمدة عامين.