مفاجأة بشأن مفاوضات برشلونة مع حمزة عبدالكريم.. تعرف على موقف الأهلي

أبلغ النادي الأهلي إدارة نادي برشلونة الإسباني بتحفظه على العرض الأخير المقدم للتعاقد مع المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، خلال فترة الانتقالات المقبلة، مطالبًا بتعديل الشروط المالية الخاصة بالصفقة.

وطلبت إدارة الأهلي رفع قيمة بند الشراء إلى 8 ملايين يورو، يتم تقسيمها إلى 2 مليون يورو كمبلغ ثابت، على أن يُستكمل باقي المقابل المالي عبر حوافز ومتغيرات مشروطة مرتبطة بمشاركة اللاعب وأدائه مع الفريق الكتالوني.

كما اشترط النادي القاهري زيادة نسبة إعادة البيع في حال انتقال اللاعب مستقبلًا، لترتفع من 10% إلى 20%، في خطوة تهدف إلى ضمان تحقيق أقصى استفادة مالية من رحيل أحد أبرز مواهبه الصاعدة.

يأتي موقف الأهلي في ظل القناعة الفنية الكبيرة بإمكانات حمزة عبد الكريم، ورغبة الإدارة في الحفاظ على حقوق النادي حال إتمام الصفقة، خاصة مع الاهتمام الأوروبي المتزايد باللاعب خلال الفترة الأخيرة.