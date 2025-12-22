قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
المجلس الأوروبي يعلن التضامن مع الدنمارك بعد قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يطالب ألفيركا البرتغالي بزيادة المقابل المادي لضم أحمد نبيل كوكا

أحمد نبيل كوكا
أحمد نبيل كوكا
حمزة شعيب

دخل ملف رحيل أحمد نبيل كوكا، لاعب خط وسط النادي الأهلي، مرحلة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما طلبت إدارة القلعة الحمراء من نادي ألفيركا البرتغالي رفع المقابل المالي المعروض لإتمام الصفقة.

عرض ألفيركا لضم أحمد نبيل كوكا

وعلم صدي البلد، أن نادي ألفيركا تقدم بعرض رسمي قيمته 200 ألف دولار، مقابل الحصول على خدمات كوكا وشراء الستة أشهر المتبقية في عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري في يونيو المقبل.

إلا أن إدارة الأهلي ترى أن القيمة المالية المعروضة لا تتناسب مع إمكانيات اللاعب، وتسعى للحصول على مقابل مادي أفضل قبل الموافقة على رحيله.

توروب يوافق على رحيل كوكا بشروط

من جانبه، أبدى الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، موافقته المبدئية على انتقال أحمد نبيل كوكا إلى الدوري البرتغالي خلال ميركاتو يناير، بشرط توفير البديل المناسب.

وكشفت مصادر، إن إدارة الأهلي دخلت في مفاوضات قوية مع يوسف بلعمري، ظهير أيسر نادي الرجاء المغربي، من أجل تدعيم صفوف الفريق حال الموافقة على رحيل كوكا.

عرض رسمي من الدوري البرتغالي

وتلقى كوكا خلال الساعات الماضية عرضًا رسميًا من نادي ألفيركا، في ظل رغبة النادي البرتغالي في تدعيم خط الوسط، مستغلًا اقتراب نهاية عقد اللاعب مع الأهلي.

 

يُذكر أن أحمد نبيل كوكا كان قريبًا من الانتقال إلى قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن خلافات بين الأطراف حالت دون إتمام الصفقة في اللحظات الأخيرة.

ويبقى مستقبل كوكا مع الأهلي مرهونًا بتطورات المفاوضات الجارية، سواء مع نادي ألفيركا أو من خلال حسم صفقة البديل المنتظر قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

الأهلي نادي ألفيركا البرتغالي عرض ألفيركا توروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

التسبيح الذي يعادل الصيام

ما هو التسبيح الذي يعادل الصيام في رجب؟.. انتبه لـ5 حقائق عنه

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

الطبيبة المتهمة

شفط ونحت.. حكاية سقوط هديل الطبيبة الليبية المزيفة وعلاقتها بالمشاهير

ترشيحاتنا

وزيرة التخطيط

التخطيط تعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة المصرية العراقية

السلع التموينية

سعر كيلو السكر بـ 12.60 جنيه.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر

بيراميدز

تشكيل بيراميدز في مواجهة مسار بكأس مصر

بالصور

أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند

أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند
أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند
أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند

محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة فاقوس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات ومراجعة تراخيص التندات وإزالتها فوراً بفاقوس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة
أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة
أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

فيديو

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: وعانقت النور بيدي

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: كيف نستعد لاستقبال العام الجديد!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لا سحر ولا شعوذة !!

المزيد