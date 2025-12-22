الأهلي يطالب ألفيركا البرتغالي بزيادة المقابل المادي لضم أحمد نبيل كوكا

دخل ملف رحيل أحمد نبيل كوكا، لاعب خط وسط النادي الأهلي، مرحلة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما طلبت إدارة القلعة الحمراء من نادي ألفيركا البرتغالي رفع المقابل المالي المعروض لإتمام الصفقة.

عرض ألفيركا لضم أحمد نبيل كوكا

وعلم صدي البلد، أن نادي ألفيركا تقدم بعرض رسمي قيمته 200 ألف دولار، مقابل الحصول على خدمات كوكا وشراء الستة أشهر المتبقية في عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري في يونيو المقبل.

إلا أن إدارة الأهلي ترى أن القيمة المالية المعروضة لا تتناسب مع إمكانيات اللاعب، وتسعى للحصول على مقابل مادي أفضل قبل الموافقة على رحيله.

توروب يوافق على رحيل كوكا بشروط

من جانبه، أبدى الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، موافقته المبدئية على انتقال أحمد نبيل كوكا إلى الدوري البرتغالي خلال ميركاتو يناير، بشرط توفير البديل المناسب.

وكشفت مصادر، إن إدارة الأهلي دخلت في مفاوضات قوية مع يوسف بلعمري، ظهير أيسر نادي الرجاء المغربي، من أجل تدعيم صفوف الفريق حال الموافقة على رحيل كوكا.

عرض رسمي من الدوري البرتغالي

وتلقى كوكا خلال الساعات الماضية عرضًا رسميًا من نادي ألفيركا، في ظل رغبة النادي البرتغالي في تدعيم خط الوسط، مستغلًا اقتراب نهاية عقد اللاعب مع الأهلي.

يُذكر أن أحمد نبيل كوكا كان قريبًا من الانتقال إلى قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن خلافات بين الأطراف حالت دون إتمام الصفقة في اللحظات الأخيرة.

ويبقى مستقبل كوكا مع الأهلي مرهونًا بتطورات المفاوضات الجارية، سواء مع نادي ألفيركا أو من خلال حسم صفقة البديل المنتظر قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.