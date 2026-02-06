قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بفستان أبيض..إطلالة شبابيه جذابة لـ وفاء عامر

وفاء عامر
وفاء عامر
ميرنا محمود

شاركت الفنانة وفاء عامر، جمهورها صورا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و خطفت الفنانة وفاء عامر أنظار جمهورها بإطلالة شبابية لافته مرتدية فستان أوف شولدر باللون الأبيض ،ليكشف عن جمالها وأناقتها.


وكشفت الفنانة وفاء عامر، في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، عن العديد من الأسرار والكواليس المتعلقة بشخصيتها في مسلسل «السرايا الصفرا»، مؤكدة أن الدور يُعد من أصعب وأهم الأدوار التي قدمتها خلال مشوارها الفني.

وأوضحت وفاء عامر أن شخصيتها في العمل تمر بتطورات درامية غير متوقعة، خاصة في علاقتها مع باقي أبطال المسلسل، مشيرة إلى أن الصراع مع شخصية الفنانة سارة سلامة، التي تجسد دور ضرتها، يحمل العديد من المفاجآت التي ستقلب الأحداث رأسًا على عقب.

وأضافت أن كواليس التصوير كانت مليئة بالتحديات، إلا أن التعاون بين فريق العمل ساهم في خروج المسلسل بصورة مميزة.

وأكدت وفاء عامر أن مسلسل «السرايا الصفرا» يعتمد على حبكة درامية قوية، وشخصيات مرسومة بعناية، واعدة المشاهدين بتصاعد الأحداث و أنها تستكمل حاليا مرحلة التصوير استعدادا لعرضه في رمضان 2026.

صور وفاء عامر اطلالات النجوم اعمال وفاء عامر اخبار وفاء عامر

