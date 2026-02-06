قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقلبات الذهب تحير الصاغة في لبنان والأسواق المالية
عودة احترازية لطائرة الميدل إيست إلى مطار بيروت
إعلام إيراني: مفاوضات مسقط بين طهران وواشنطن غير مباشرة
سقوط مروحية شرطة في فلاغستاف بولاية أريزونا الأمريكية
بشرى للحجاج.. بدء تحصيل تذاكر طيران حج الجمعيات الأهلية ابتداءً من الأحد
خلل غريب في أندرويد أوتو يشتت السائقين أثناء القيادة
ارتفاع الحرارة 5 درجات.. الأرصاد تعلن تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية
مباحثات لوزير البترول والثروة المعدنية مع نظيره الأمريكي في واشنطن
في غياب امام عاشور...التشكيل المتوقع للاهلي امام شبيبة القبائل
مصر تؤكد على إلتزامها بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في باريس
لضمان سلامة العمال.. وزارة العمل تفتش على 896 منشأة و20 توصية بالغلق
تصل لـ الفصل من الخدمة..كيف واجه القانون التحرش الجنسي واللفظي في بيئة العمل
ارتفاع الحرارة 5 درجات.. الأرصاد تعلن تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وقالت  غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد شهدت  أمس الخميس ارتفاعات في قيم درجات الحرارة، وأن هذا الأمر مستمر اليوم على أغلب محافظات الجمهورية.

كتل هوائية صحراوية

 

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر خلال هذه الأيام بوجود كتل هوائية صحراوية، وهذا يساعد على ارتفاع درجات الحرارة، وهناك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وأن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 4 درجات و 5 درجات. 

وأشارت إلى أن العظمى في القاهرة الكبرى تسجل في فترة النهار درجة حرارة 25 درجة، وهذا يعني أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة، وكلما اتجهنا للصعيد ولـ الداخل نشهد ارتفاعات أكبر في درجات الحرارة وتصل في الأقصر وأسوان لـ 28 درجة و29 درجة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية . أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة خليج السويس معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 القاهرة:
العظمى 25 درجة
الصغرى 16 درجة

الإسكندرية:
العظمى 24 درجة
الصغرى 14 درجة

مطروح:
العظمى 23 درجة
الصغرى 13 درجة

سوهاج:
العظمى 28 درجة
الصغرى 13 درجة

قنا:
العظمى 29 درجة
الصغرى 12 درجة

أسوان:
العظمى 30 درجة
الصغرى 14 درجة

