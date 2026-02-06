ارتفاع الحرارة 5 درجات.. الأرصاد تعلن تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وقالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد شهدت أمس الخميس ارتفاعات في قيم درجات الحرارة، وأن هذا الأمر مستمر اليوم على أغلب محافظات الجمهورية.

كتل هوائية صحراوية

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر خلال هذه الأيام بوجود كتل هوائية صحراوية، وهذا يساعد على ارتفاع درجات الحرارة، وهناك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وأن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 4 درجات و 5 درجات.

وأشارت إلى أن العظمى في القاهرة الكبرى تسجل في فترة النهار درجة حرارة 25 درجة، وهذا يعني أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة، وكلما اتجهنا للصعيد ولـ الداخل نشهد ارتفاعات أكبر في درجات الحرارة وتصل في الأقصر وأسوان لـ 28 درجة و29 درجة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية . أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة خليج السويس معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة:

العظمى 25 درجة

الصغرى 16 درجة

الإسكندرية:

العظمى 24 درجة

الصغرى 14 درجة

مطروح:

العظمى 23 درجة

الصغرى 13 درجة

سوهاج:

العظمى 28 درجة

الصغرى 13 درجة

قنا:

العظمى 29 درجة

الصغرى 12 درجة

أسوان:

العظمى 30 درجة

الصغرى 14 درجة