الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح أمينا للشباب والرياضة بأمانة الجبهة الوطنية في إمبابة

أعلن حزب الجبهة الوطنية تشكيل هيئة مكتب أمانة إمبابة بمحافظة الجيزة، والأمانات النوعية والأمناء المساعدين.
وجاء تشكيل هيئة مكتب أمانة إمبابة بحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة على النحو التالي:
وائل محمد عبدالله محمد عضو هيئة مكتب
سيد فتحي عبدالمولي حسين عضو هيئة مكتب
أشرف حسين محمد قليعي عضو هيئة مكتب
أحمد محمد عيد عبدالرحيم عضو هيئة مكتب
أمناء الأمانات النوعية والأمناء المساعدين
شريف ابراهيم فهمي عبده - أمين التنظيم
إيهاب محمد عطية- أمين مساعد التنظيم
نشأت ناثاثن يونان شحاتة - أمين مساعد التنظيم
حازم صلاح الدين السيد بهجات - أمين العضوية
الخبير التحكيمي محمد شكري محمود السيد عبدالفتاح - أمينًا للشباب والرياضة
دينا محمد عبدالله علي - أمينة للمرأة
طارق فاروق عبدالرحمن حسن - أمين الزراعة والري وشئون الفلاحين
هناء زراعي لوقا ميخائيل - أمين ذوي الهمم
هيثم محمد فاروق محمد العجمي - أمين التعليم والبحث العلمي
ناصر عبدالموجود حميد رضوان- أمين التجارة والصناعة
بيتر فايز عبدالله سيدهم - أمين الصحة والسكان
ابراهيم أحمد ابوالعلا مسعود - أمين الشئون الدينية
محمد حسان شعيب همام -أمين ريادة الأعمال
عبداللطيف سعيد عبداللطيف زهران - أمين الحماية الإجتماعية
محمد ابراهيم رمضان رمضان - أمين إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة
أدهم أسامة السيد جمعة سلام -أمين مساعد إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة
محمد سيد ابراهيم خليل صفا - أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة