أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

يبحث المواطنون عن اسعار الذهب اليوم بمصر في ظل الاهتمام المتزايد بحركة الذهب وخاصة عيار 21، وذلك مع اهتمام شريحة واسعة من المتعاملين بشراء المشغولات الذهبية او الادخار باعتبار الذهب من ابرز أدوات الاستثمار الامن في فترات التقلبات الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وشهدت اسعار الذهب اليوم الجمعة حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة بالتزامن مع ترقب الاسواق المحلية لتحركات الاسعار العالمية وتغيرات سعر الاونصة بالدولار حيث سجلت متوسطات الاسعار بدون مصنعية مستويات متقاربة مقارنة بالفترات الماضية وسط حالة من الحذر تسود بين التجار والمستهلكين في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار 24 سعر البيع 7415 جنيها, سعر الشراء 7335 جنيها.

عيار 22 سعر البيع 6800 جنيه, سعر الشراء 6725 جنيها.

عيار 21 سعر البيع 6490 جنيها, سعر الشراء 6420 جنيها.

عيار 18 سعر البيع 5565 جنيها, سعر الشراء 5505 جنيها.

عيار 14 سعر البيع 4325 جنيها, سعر الشراء 4280 جنيها.

عيار 12 سعر البيع 3710 جنيهات, سعر الشراء 3670 جنيها.

الاونصة سعر البيع 230700 جنيه, سعر الشراء 228210 جنيهات.

الجنيه الذهب سعر البيع 51920 جنيها, سعر الشراء 51360 جنيها.

سعر الاونصة بالدولار 4836.53 دولار.

سعر الذهب في مصر

ويرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا مباشرا بحركة الاسعار العالمية حيث ينعكس اي تغير في الاسواق الدولية بشكل فوري على السوق المحلي ما يؤدي الى تذبذب الاسعار بين الارتفاع والانخفاض.

وتشير مؤشرات الاسواق العالمية خلال الفترة الاخيرة الى اتجاه عام يميل نحو الصعود مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية مع توقعات باحتمالية تسجيل مستويات سعرية اعلى محليا حال تجاوز الاونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

أسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية

ورغم حالة الاستقرار النسبي الحالية شهدت اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية تراجعا ملحوظا داخل السوق المحلي في ظل حالة من الترقب سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين انتظارا لما ستسفر عنه تحركات الاسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تحليل مؤسسة جولد بيليون استهل الذهب عام 2026 عند مستويات سعرية مرتفعة مدعوما بالمكاسب القوية التي حققها خلال عام 2025 حيث سجل المعدن الاصفر ارتفاعا سنويا يقترب من 65 في المئة وهو اعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979 بدعم من الارتفاعات القوية في عقود الذهب الفورية والمستقبلية.