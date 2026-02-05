سعر الذهب في الكويت مساء اليوم .. تراجع 4.425 دينار

تراجع سعر الذهب في الكويت مساء اليوم الخميس الموافق 5-2-2026؛ داخل محلات الصاغة الكويتية بمختلف الأعيرة.

الذهب ينخفض في الكويت

بلغ متوسط هبوط سعر جرام الذهب في الكويت على أساس أسبوعي نحو 4.425 دينار كويتي.

آخر تحديث لسعر الذهب في الكويت

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 41 دينار كويتي.

سعر عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأكبر قيمة نحو 47.65 دينار كويتي.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 43.675 دينار كويتي.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 41.675 دينار كويتي.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط تداولًا نحو 35.725 دينار كويتي.

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 27.8 دينار كويتي.

سعر عيار 12

وصل سعر عيار 12 الأقل قيمة نحو 23.825 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

بلغ سعر أونصة الذهب نحو 1482 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 333.475 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4820 دولار.