الرئيس الإيراني يعين علي شمخاني أمينا عاما لمجلس الدفاع
شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنّي موهبتها وتلبية احتياجاتها
المغرب.. إجلاء 143 ألف متضرر من الفيضانات
استخدام أحدث التكنولوجيات.. رئيس العربية للتصنيع: رفع كفاءة 120 ماكينة ومعدة بمصنع سيماف
حقيقة طلاق مها نصار وحسين المنباوي .. رد غير متوقع من الفنانة | خاص
الإسكان تبحث التعاون مع تحالف إماراتي إسباني في تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة
السفير التركي بالقاهرة: مصر وتركيا أصبحتا أقرب الآن من أي وقت مضى
سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2026
نتيجة المقابلات الشخصية لوظيفتي سائق وفني بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
وقع عليها أقفاص الفاكهة .. مصرع سيدة أثناء عملها في جمع البرتقال بالمنوفية
ماذا كان يفعل الرسول بين المغرب والعشاء؟ سُنة مهجورة أجرها عظيم
صورة لـ محيي إسماعيل أثارت القلق .. هل تم حجز الفنان في دار مسنين؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

سعر الذهب في الكويت مساء اليوم .. تراجع 4.425 دينار

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الذهب في الكويت مساء اليوم الخميس الموافق 5-2-2026؛ داخل محلات الصاغة الكويتية بمختلف الأعيرة.

الذهب ينخفض في الكويت

بلغ متوسط هبوط سعر جرام الذهب في الكويت على أساس أسبوعي نحو 4.425 دينار كويتي.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب في الكويت

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 41 دينار كويتي.

سعر عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأكبر قيمة نحو 47.65 دينار كويتي.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 43.675 دينار كويتي.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 41.675 دينار كويتي.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط تداولًا نحو 35.725 دينار كويتي.

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 27.8 دينار كويتي.

سعر الذهب اليوم

سعر عيار 12

وصل سعر عيار 12 الأقل قيمة نحو  23.825 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

بلغ سعر أونصة الذهب نحو 1482 دينار كويتي.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 333.475 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4820 دولار.

