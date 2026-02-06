عمر كمال يطلب الدعاء لوالدته قبل دخولها العمليات

أعلن المطرب عمر كمال عن تعرض والدته لوعكة صحية تستدعي إجراء عملية جراحية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

وكتب عمر كمال عبر : أمى حبيبتى ونور عينى محتاجة منكم دعوة حلوة عشان بتمر بتعب ووعكة صحية وهتعمل عملية فضلًا وليس أمرًا ياريت الدعاء.

وكان قد تحدث المطرب عمر كمال، خلال لقاء متلفز له، عن علاقاته الاجتماعية بالآخرين.

وقال عمر كمال، خلال اللقاء: «لو باحسد حد باحسد اللي سابقني بركعة.. باحسد اللي علاقته بربنا أحسن مني، ده الشخص الوحيد اللي ممكن أغير منه وأحسده.. لكن صدقني مش باحسد حد خالص دنيويًا، أنا شايف إني خدت حقي 24 قيراط».

ألبوم عمر كمال

قرر المطرب عمر كمال طرح أغنيتين جديدتين من ألبومه "رهان كسبان"، وهما "رهان كسبان" و"يعكرنا"، وذلك عبر قناته على موقع “يوتيوب”.

الأولى “رهان كسبان” كلمات وألحان محمد البوغه وتوزيع نادر حمدى ومكس وماستر عمار خاطر، والثانية "يعكرنا" من كلمات ملاك عادل ولحن محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم وماستر مهندس الصوت هانى محروس.