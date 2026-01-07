بركة ربنا ودعوة أمي .. عمر كمال يستعرض سيارته الجديدة | شاهد

شارك عمر كمال، مطرب المهرجانات الشعبية، صورا في أحدث ظهور له، بسيارة فارهة جديدة.

وكتب عمر كمال عبر حسابه على فيسبوك: "بركة ربنا ودعوة أمى قولى مبروك على الجوهرة الجديدة ديه".

وكان قد تحدث المطرب عمر كمال، خلال لقاء متلفز له، عن علاقاته الاجتماعية بالآخرين.

وقال عمر كمال، خلال اللقاء: «لو باحسد حد باحسد اللي سابقني بركعة.. باحسد اللي علاقته بربنا أحسن مني، ده الشخص الوحيد اللي ممكن أغير منه وأحسده.. لكن صدقني مش باحسد حد خالص دنيويًا، أنا شايف إني خدت حقي 24 قيراط».

ألبوم عمر كمال

قرر المطرب عمر كمال طرح أغنيتين جديدتين من ألبومه "رهان كسبان"، وهما "رهان كسبان" و"يعكرنا"، وذلك عبر قناته على موقع “يوتيوب”.

الأولى “رهان كسبان” كلمات وألحان محمد البوغه وتوزيع نادر حمدى ومكس وماستر عمار خاطر، والثانية "يعكرنا" من كلمات ملاك عادل ولحن محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم وماستر مهندس الصوت هانى محروس.