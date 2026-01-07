قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلامي ينتقد «علي محمد علي» بسبب تعليقه على مباراة مصر وبنين: «شوف المُعلقين التوانسة والجزائريين»
مشروبات ممنوعة خلال فترة الطمث كل شهر .. احذريها لتخفيف الألم والتقلصات
رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصر
بركة ربنا ودعوة أمي .. عمر كمال يستعرض سيارته الجديدة | شاهد
وثيقة عمرها قرن.. تعهد أمريكي رسمي يحمي جرينلاند من أطماع ترامب
تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس
ترامب: فنزويلا ستسلّم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط
مقتـ.ـل إسرائيلي من الحريديم خلال حادث دهــ.ـس في القدس المحتلة
فيه ناس تتحاسب وتدخل السجن .. طارق يحيى: ملف عبدالحميد معالي مع الزمالك «كارثة»
مصطفى الفقي ينفي التعصب: الأقباط والمسلمون في مصر ليسوا مُتعصبين كما يروّج البعض |فيديو
ترامب: النفط الفنزويلي سيُباع بسعر السوق .. وسأتحكم في تلك الأموال
بركة ربنا ودعوة أمي .. عمر كمال يستعرض سيارته الجديدة | شاهد

سارة عبد الله

شارك عمر كمال، مطرب المهرجانات الشعبية، صورا في أحدث ظهور له، بسيارة فارهة جديدة.

وكتب عمر كمال عبر حسابه على فيسبوك: "بركة ربنا ودعوة أمى  قولى مبروك على الجوهرة الجديدة ديه".

وكان قد تحدث المطرب عمر كمال، خلال لقاء متلفز له، عن علاقاته الاجتماعية بالآخرين. 

وقال عمر كمال، خلال اللقاء: «لو باحسد حد باحسد اللي سابقني بركعة.. باحسد اللي علاقته بربنا أحسن مني، ده الشخص الوحيد اللي ممكن أغير منه وأحسده.. لكن صدقني مش باحسد حد خالص دنيويًا، أنا شايف إني خدت حقي 24 قيراط». 

ألبوم عمر كمال 

قرر المطرب عمر كمال طرح أغنيتين جديدتين من ألبومه "رهان كسبان"، وهما "رهان كسبان" و"يعكرنا"، وذلك عبر قناته على موقع “يوتيوب”. 

الأولى “رهان كسبان” كلمات وألحان محمد البوغه وتوزيع نادر حمدى ومكس وماستر عمار خاطر، والثانية "يعكرنا" من كلمات ملاك عادل ولحن  محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم وماستر مهندس الصوت هانى محروس.

