على خلفية التطورات الجيوسياسية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة جرت في أجواء من الالتزام والانضباط
الوزراء: توقعات بتعزيز الاقتصاد لمكانته ضمن الأسواق الناشئة في 2026 مع تحسين توليد فرص العمل
الوطنية للانتخابات: فوز المرشحين حازم حمادي ودياب هريدي بالدائرة الأولى سوهاج
وزير الخارجية لنظيره العُماني: خفض التصعيد مدخل أساسي لحل الأزمة في اليمن
البترول: توقيع مُذكرة تفاهم بين مصر وقطر في الطاقة والغاز
الوطنية للانتخابات: فوز عصام العمدة وأحمد جودة وعلى معوض بالفتح أسيوط
الوطنية للانتخابات: فوز يوسف الشاذلي وعلاء جاب الله في أبشواى بالفيوم
عاصفة فرانسيس تهدد منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا | ماذا يحدث؟
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا يستقبل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام | صور
الوطنية للانتخابات : فوز وليد المليجي بمقعد إمبابة في الجيزة
مصدر أمني: أي محاولة لتعكير صفو المشهد الانتخابي ستقابل بكل حسم وفقاً للقانون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عمر كمال: باحسد اللي سابقني بركعة وعلاقته بربنا أحسن مني

عمر كمال
عمر كمال

تحدث المطرب عمر كمال، خلال لقاء متلفز له، عن علاقاته الاجتماعية بالآخرين. 

وقال عمر كمال، خلال اللقاء: «لو باحسد حد باحسد اللي سابقني بركعة.. باحسد اللي علاقته بربنا أحسن مني، ده الشخص الوحيد اللي ممكن أغير منه وأحسده.. لكن صدقني مش باحسد حد خالص دنيويًا، أنا شايف إني خدت حقي 24 قيراط». 

ألبوم عمر كمال 

قرر المطرب عمر كمال طرح أغنيتين جديدتين من ألبومه "رهان كسبان"، وهما "رهان كسبان" و"يعكرنا"، وذلك عبر قناته على موقع “يوتيوب”. 

الأولى “رهان كسبان” كلمات وألحان محمد البوغه وتوزيع نادر حمدى ومكس وماستر عمار خاطر، والثانية "يعكرنا" من كلمات ملاك عادل ولحن  محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم وماستر مهندس الصوت هانى محروس.

اتهام عمر كمال بسرقة ألبوم محمد فؤاد

قال عمر كمال إنه لا يقلد المطرب محمد فؤاد، ولكنه من مدرسته “ومش بتنصل من ده وباتأثر بيه”.

وأضاف عمر كمال، في لقائه على قناة “ام بي سي مصر”: "رزقي هذا الألبوم بعد الفنان محمد فؤاد، وجالي بالصدفة ولقيت ألبوم حلو جدا وقولت ليه مغنيش، وحصلت على الألبوم بعد أن مر على اثنين من النجوم، وقمت بتعديل بعض الأشياء في الأغاني، ومحمد فؤاد هو من رفض هذا الألبوم، ولم أسرقه أو أحصل عليه بطريقة غير صحيحة، وبعض الأغاني بدأ الفنان محمد فؤاد في تسجيلها" .

وأكد أنه لم يتواصل مع الفنان محمد فؤاد بعد هذا الموضوع، لأنه لا يعلم رد فعله، لكنه لم يحصل على الألبوم إلا بعد أن رفضه فؤاد وبعدذلك ذهب لمطرب ثانٍى ولم يتم الاتفاق.

وتابع عمر كمال: “صحابي دعموني جدا بعد الألبوم الجديد، أنا طابخ طبخة جديدة والناس مصدقاني جدا، وأنا صابر ومش هابطل شعبي، وجبت سقف المهرجانات وعايز أكبر في حتة تانية زي الرومانسي”.

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

