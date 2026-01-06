طرح مسلسل PORTOBELLO للمخرج ماركو بيلوكيو 20 فبراير

أعلنت منصة HBO Max عن إطلاق المسلسل الإيطالي الأصلي الجديد “PORTOBELLO”، من إخراج السينمائي الكبير ماركو بيلوكيو، وبطولة النجم فابريزيو جيفوني، وذلك ابتداءً من 20 فبراير المقبل عبر منصة البث الجديدة HBO Max.



وقد تم تقديم المسلسل لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث حظي بإشادة نقدية واسعة، ليُعد أحد أبرز الأعمال الدرامية الأوروبية المنتظرة هذا العام.



ويُعد “PORTOBELLO” أول مسلسل إيطالي أصلي من إنتاج HBO، ويتناول القصة الدرامية المؤثرة للإعلامي التلفزيوني الشهير إنزو تورتورا، الذي وجد نفسه في قلب محنة قضائية عبثية هزّت الرأي العام الإيطالي، وأصبحت واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ الإعلام والقضاء.



المسلسل من إنتاج شركة OUR FILMS، التابعة لمجموعة Mediawan، وKAVAC FILM، وبالاشتراك مع ARTE France، وبالتعاون مع Rai Fiction وThe Apartment Pictures (إحدى شركات Fremantle).

ويضم العمل طاقمًا تمثيليًا بارزًا يتقدمهم فابريزيو جيفوني، إلى جانب كل من: لينو موسيلا، باربورا بوبولوفا، رومانا ماجّورا فيرغانو، فيديريكا فراكاتشي، كارلوتا غامبا، جيادا فورتيني، إيريني مايورينو، جيوفاني بوسيلي، دافيدي مانشيني، باولو بييروبون، فاوستو روسو أليسي، ماسيميليانو روسي، بيير جورجيو بيلوكيو، أليسو براتيكو، ألما نوشي، سالفاتوري دونوفرّيو، فرانشيسكو روسو، جينارو أبيتشيلّا، لوتشيانو جوليانو، أليساندرو فيلا، أنتونيا تروبو، جيانماريا مارتيني.



العمل من تصوير فرانشيسكو دي جياكومو، وتصميم إنتاج أندريا كاستورينا، وتصميم أزياء داريا كالفيللي، ومونتاج فرانشيسكا كالفيللي، وموسيقى تصويرية من توقيع تيهو تياردو.



يقدّم “PORTOBELLO” رؤية درامية عميقة لقصة حقيقية هزّت الضمير العام، ويؤكد من جديد مكانة ماركو بيلوكيو كأحد أبرز صُنّاع السينما والدراما في أوروبا.