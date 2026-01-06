قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي خلال التهنئة بعيد الميلاد: "وصيتي لكم ألا يحاول أحد أن يفرقنا.. وقداسة البابا له تقدير خاص واحترام كبير"
رهن قرار الرئيس | محمود فوزي : مجلس النواب الجديد جاهز للانعقاد 12 يناير
منافس مصر.. كوت ديفوار تعبر بوركينا فاسو بثلاثية وتضرب موعدا مع الفراعنة
محمد أبو العينين يهنئ البابا تواضروس والشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد
عقوبة تطاير حمولة السيارة أو تساقطها على الطريق بتعديلات المرور الجديدة
محادثات بين واشنطن وكاراكاس لاستئناف تصدير النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة
موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية
محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد في بطولة أمم إفريقيا.. ما هو؟
لو هتسافر .. كيفية استخراج شهادة تحركات
عداء قديم في الغرف المغلقة.. من هو العقل المدبر وراء سقوط مادورو؟
أوسيمين يهدد بإنهاء مشواره مع منتخب نيجيريا
مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طرح مسلسل PORTOBELLO للمخرج ماركو بيلوكيو 20 فبراير

مسلسل PORTOBELLO
مسلسل PORTOBELLO
محمد نبيل

أعلنت منصة HBO Max عن إطلاق المسلسل الإيطالي الأصلي الجديد “PORTOBELLO”، من إخراج السينمائي الكبير ماركو بيلوكيو، وبطولة النجم فابريزيو جيفوني، وذلك ابتداءً من 20 فبراير المقبل عبر منصة البث الجديدة HBO Max.
 

وقد تم تقديم المسلسل لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث حظي بإشادة نقدية واسعة، ليُعد أحد أبرز الأعمال الدرامية الأوروبية المنتظرة هذا العام.
 

ويُعد “PORTOBELLO” أول مسلسل إيطالي أصلي من إنتاج HBO، ويتناول القصة الدرامية المؤثرة للإعلامي التلفزيوني الشهير إنزو تورتورا، الذي وجد نفسه في قلب محنة قضائية عبثية هزّت الرأي العام الإيطالي، وأصبحت واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ الإعلام والقضاء.
 

المسلسل من إنتاج شركة OUR FILMS، التابعة لمجموعة Mediawan، وKAVAC FILM، وبالاشتراك مع ARTE France، وبالتعاون مع Rai Fiction وThe Apartment Pictures (إحدى شركات Fremantle).

ويضم العمل طاقمًا تمثيليًا بارزًا يتقدمهم فابريزيو جيفوني، إلى جانب كل من: لينو موسيلا، باربورا بوبولوفا، رومانا ماجّورا فيرغانو، فيديريكا فراكاتشي، كارلوتا غامبا، جيادا فورتيني، إيريني مايورينو، جيوفاني بوسيلي، دافيدي مانشيني، باولو بييروبون، فاوستو روسو أليسي، ماسيميليانو روسي، بيير جورجيو بيلوكيو، أليسو براتيكو، ألما نوشي، سالفاتوري دونوفرّيو، فرانشيسكو روسو، جينارو أبيتشيلّا، لوتشيانو جوليانو، أليساندرو فيلا، أنتونيا تروبو، جيانماريا مارتيني.
 

العمل من تصوير فرانشيسكو دي جياكومو، وتصميم إنتاج أندريا كاستورينا، وتصميم أزياء داريا كالفيللي، ومونتاج فرانشيسكا كالفيللي، وموسيقى تصويرية من توقيع تيهو تياردو.
 

يقدّم “PORTOBELLO” رؤية درامية عميقة لقصة حقيقية هزّت الضمير العام، ويؤكد من جديد مكانة ماركو بيلوكيو كأحد أبرز صُنّاع السينما والدراما في أوروبا.

مسلسل PORTOBELLO PORTOBELLO موعد عرض مسلسل PORTOBELLO

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

أصداء أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف على صفيح ساخن.. والنجوم يدعمونها "القصة الكاملة"

حادث شق التعبان

بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة

المدارس المصرية اليابانية 2026

الشروط والخطوات.. رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026

بالصور

محافظ الشرقية يطمئن على أعمال إصلاح الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية بكوبري الصاغة بالزقازيق

صيانة
صيانة
صيانة

قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل .. احذر تجاهلها

قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق

اختبار منزلي بسيط يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا .. في اليد

أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

فيديو

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد