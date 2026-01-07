قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

دنيا وائل تطلق أغنية «خلاص» كختام حلقة مسلسل «ميدتيرم» بحالة موسيقية صادقة

أوركيد سامي

في خطوة جديدة تؤكد موهبتها الفنية المتعددة، أطلقت الفنانة الشابة دنيا وائل (ملك) أغنيتها الجديدة "خلاص"، والتي جاءت كأغنية النهاية لحلقة اليوم من مسلسل ميدتيرم.

الأغنية من كلمات وألحان دنيا وائل، وتوزيع الموسيقى كريم جابر (الوايلي)، وتحمل حالة إنسانية عميقة تعترف فيها البطلة بأن "الكدبة هي اللي كسبت" — لتسكت فجأة، وكأن كل شيء قد انتهى… "خلاص".

وتأتي الأغنية في انسجام مباشر مع الخط الدرامي للمسلسل، حيث تصبح كذبة "تيا" هي الكذبة الأكبر داخل الأحداث، لتنعكس مشاعر الخداع والارتباك والخذلان في صورة موسيقية صادقة تمس مشاعر الجمهور.

بهذه التجربة، تواصل دنيا وائل التأكيد على حضورها الفني كوجه شاب يعبّر عن جيله بصدق، ليس فقط من خلال التمثيل، بل أيضًا عبر الكتابة والتلحين وتقديم حالة موسيقية خاصة بها.

دنيا وائل فنانة شاملة تجمع بين الغناء والتلحين وكتابة الأغاني والتمثيل، وشاركت في مسلسل دواعي السفر، كما لفتت الأنظار مؤخرًا بدورها في مسلسل ميدتيرم حيث قدمت شخصية "ملك"، وحقق حضورها تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

على المستوى الغنائي، تمتلك دنيا رصيدًا مميزًا من الأعمال، من بينها "ع العادي" (أغنية مسلسل ميدتيرم)، كما قدمت عددًا من الأغاني بصوتها، منها: "العسل" – "بيكيا" – "إزاي".

وشاركت أيضًا في غناء تترات مسلسلات، منها: "لمّا" — تتر مسلسل لحظة غضب "بقالى كتير" — تتر مسلسل ما تراه ليس كما يبدو (حكاية نور مكسور)

