احترامًا للحزن.. عمر كمال يؤجل أغنيته الجديدة بعد وفاة والدة رضا البحراوي

نعى الفنان عمر كمال، والدة الفنان رضا البحراوي، التي وافتها المنية فجر اليوم "الثلاثاء"، معربًا عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة.

وأعلن عمر كمال، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قراره تأجيل طرح أغنيته الجديدة «غاب»، التي كان من المقرر طرحها اليوم، احترامًا لحالة الحزن التي تمر بها أسرة الفنان رضا البحراوي، مؤكدًا تضامنه الكامل معه في هذا المصاب الأليم.

يشار إلى أن والدة الفنان رضا البحراوي توفيت فجر اليوم وذلك بعد صراع مع المرض حيث تم دخولها المستشفى منذ أيام.

وقرر رضا البحراوي نقل والدته من المستشفى إلى منزلها فى طنطا لاتمام مراسم تشييع الجثمان وإقامة الجنازة هناك.