جنازة والدة رضا البحراوي بعد صلاة الظهر في طنطا

كشفت أسرة رضا البحراوي، عن موعد ومكان جنازة والدته حيث تقام اليوم بعد صلاة الظهر في طنطا ومن المقرر أن يتم الدفن في مقابر العائلة هناك، ولم يحدد موعد ومكان العزاء حتي الان.

وفاة والدة رضا البحراوي

وتوفيت منذ قليل والدة الفنان رضا البحراوي وذلك بعد صراع مع المرض حيث تم دخولها المستشفى منذ أيام.

وقرر رضا البحراوي نقل والدته من المستشفى إلى منزلها فى طنطا لاتمام مراسم تشييع الجثمان وإقامة الجنازة من هناك.

مرض والدة رضا البحراوي

وكانت والدة المطرب رضا البحراوي تعاني من أثار مرض السرطان، نظرًا لسوء حالتها الصحية ونقلها إلى العناية المركزة.

مدير أعمال رضا البحراوي أكد لـ صدى البلد أن حالتها استقرت خلال الساعات الماضية، وأن عائلتها بالقرب منها.

كان الفنان نادر ابو الليف اعتذر عن نشر خبر وفاة والدة رضا البحراوي الذى أعلنه منذ قليل ، مؤكدا أن المعلومة وصلت له عن طريق الخطأ.

وكتب نادر ابو الليف عبر حسابه على موقع فيسبوك ، “بعتذر عن خبر وفاة والدة النجم رضا البحراوي.. وصلتني المعلومة عن طريق الغلط أنا بعتذر لصديقي النجم رضا البحراوي، وربنا يبارك في صحة الوالدة.. كل التقدير والاحترام وبكرر إعتزاري وأسفي الشديد”.

ومازالت والدة رضا البحراوي فى العناية المركزة نتيجة وعكة صحية شديدة تعرضت لها خلال الأيام الماضية.

وكتب الصفحة الرسمية لرضا البحراوى :" والدة النجم رضا البحراوي مازالت تحت الرعاية الطبية، وتحتاج فقط الدعاء من الجميع بالشفاء العاجل ، رجاءً عدم تداول أي أخبار غير مؤكدة حتى الآن".

تامر حسني ورضا البحراوي

وشارك مؤخراً رضا البحراوي مع تامر حسني حفل غنائي ناجح في القاهرة الجديدة رفع شعار كامل العدد وكتب عنه رضا عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلًا: «سعدت بتواجدي في حفل نجم الجيل تامر حسني وسط هذا الجمهور الرائع، كانت ليلة مليئة بالطاقة والحب، وشرف كبير إني كنت جزءًا من هذا الحدث الجميل، شكرًا لكل من حضر وشاركنا اللحظات دي».