مسلسل لعبة وقلبت يتصدر التريند مؤشر البحث جوجل

مسلسل لعبة قلبت بجد
مسلسل لعبة قلبت بجد
أوركيد سامي

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل «لعبة وقلبت بجد» تصاعدًا دراميًا لافتًا، بعدما تعرّضت شروق، التي تجسدها ريهام  كفارنة، وابنها يوسف لحادث سير مروّع، قلب مجريات الأحداث وأشعل تفاعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت الأحداث بشعور يوسف بتعب شديد عقب إزالة جهاز قياس السكر، ما كاد أن يُدخله في غيبوبة. وعلى الفور، سارعت والدته شروق بنقله إلى المستشفى، وأبلغت زوجها شريف، الذي يؤدي دوره أحمد زاهر، بأنها متجهة إلى المستشفى نفسها التي قصدها من قبل. إلا أن الصدمة كانت في انتظار شريف، إذ وصل إلى المستشفى دون أن يجد زوجته أو ابنه، وعندما حاول الاتصال بها، جاءه الرد من شخص آخر ليبلغه بتعرضهما لحادث كبير ونقلهما إلى المستشفى، ما أدخله في حالة انهيار تام.

ويُعرض مسلسل «لعبة وقلبت بجد» بطولة النجم أحمد زاهر على قناة DMC في تمام الساعة السابعة مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية. وتدور أحداثه حول أسرة تبدو مستقرة من الخارج، قبل أن تنقلب حياتها رأسًا على عقب مع دخول الألعاب الإلكترونية إلى حياة الأبناء.

ويركز العمل على قضية الإدمان الرقمي، مسلطًا الضوء على مخاطره وتأثيره السلبي على التواصل الأسري والروابط العائلية، وكيف يمكن أن يتحول من مجرد وسيلة ترفيه إلى تهديد حقيقي لاستقرار الأسرة.

وتصدرت أحداث الحلقة التاسعة مؤشرات البحث على جوجل، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي أشاد بالأداء الدرامي والتصاعد المشوق للأحداث، مترقبين ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة.

المسلسل من بطولة أحمد زاهر ، ريهام  كفارنة، عمر الشناوي ، دنيا المصري ، حنان سليمان ، رحمة أحمد ، حجا عبد العظيم ، نادين ،   دنيا سامي و عدد كبير من النجوم. 

