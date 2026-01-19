يلَّا نعمل عُمرة في المدينة.. رد فعل مثير من محمد سعد على طلب حسن عسيري

شارك الفنان حسن عسيري، فيديو، برفقة الفنان محمد سعد، من حفل توزيع جوائز joy awards، أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطلب عسيري خلال الفيديو، من محمد سعد، زيارتهما للمدينة المنورة معا؛ ليرد الأخير: “يلا نعمل عمرة.. هي المدينة زيارة بس؟”.

ليوضح عسيري: “المدينة زيارة بس.. والعمرة في مكة.. وحسبي الله ونعم الوكيل”، ومازحه محمد سعد: “خليها على الله”.

وفي سياق آخر، انتهى المخرج وائل إحسان من تصوير فيلمه الجديد “عيلة دياب عالباب” الذي يقوم ببطولته محمد سعد؛ ليبدأ بعدها مرحلة المونتاج والمكساج، ليكون جاهزا للعرض خلال هذا العام.

ويُشارك في فيلم "عيلة دياب عالباب"، عدد من النجوم، أبرزهم: محمد سعد وهيدي كرم وغادة عادل ودنيا سامي، وهو من إخراج وائل إحسان,

ومن المقرر طرحه للجمهور في السينمات خلال الفترة المقبلة؛ بعد الانتهاء من جميع مراحل العمل.