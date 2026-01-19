محمد علي خير يعلن انطلاق برنامج «المصري أفندي» ابتداء من السبت المقبل

أعلن الإعلامي محمد علي خير عن بدء بث برنامجه الجديد «المصري أفندي» على قناة الشمس العامة، وذلك اعتبارا من السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءا .



وأوضح محمد علي خير أن البرنامج يُذاع بانتظام من السبت إلى الاثنين عبر شاشة قناة الشمس العامة، على أن يعرض بالتزامن في التوقيت نفسه على قناة الشمس 2، في إطار خطة القناة لتقديم محتوى متنوع يواكب اهتمامات المشاهدين .

ويناقش برنامج «المصري أفندي» نبض المواطن المصري تجاه مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، من خلال طرح موضوعات تمس الشارع المصري وتعبر عن همومه اليومية، مع التركيز على إتاحة مساحة للرأي والتحليل والمتابعة.



ويأتي البرنامج ضمن خريطة برامج قناة الشمس التي تهدف إلى تقديم محتوى إعلامي جاد وقريب من المواطن، يعكس الواقع ويطرح القضايا بمنظور موضوعي ومهني .