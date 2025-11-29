محمد خير يدافع عن منى زكي بعد انتقاد فيلمها الجديد

وجه الكاتب محمد علي خير، رسالة بعد حملة الهجوم على الفنانة منى زكي بعد طرح برومو فيلمها الجديد الست.

وكتب خير على حسابه الخاص بموقع فيسبوك: “كيف نصدر حكمًا سلبيًا تجاه عمل فني ماقبل أن نراه، إلا إذا كان ما نقوله تربصًا وتصيدًا لهذا العمل .. عن فيلم الست بطولة منى زكي أكتب”.

فيلم الست

وتألقت النجمة المصرية منى زكي في جلسة تصوير جديدة أقيمت داخل المتحف الكبير، بالتزامن مع طرح برومو فيلمها الجديد "الست"، الذي يُعد من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الدرامي القادم.

وظهرت منى خلال الجلسة بإطلالات أنيقة وعصرية، مستفيدة من الأجواء الفريدة للمتحف لتقديم صور تعكس قوة شخصية العمل وروح البطولة التي تحملها في الفيلم.

فيلم "الست" يشارك في بطولته مجموعة من النجوم البارزين، ويُعد من الأعمال التي تمزج بين الدراما الاجتماعية والتشويق، مع تركيز على القضايا الإنسانية والعائلية، ما يزيد من حدة الترقب لمتابعته فور عرضه.

وتعتبر جلسة التصوير في المتحف الكبير خطوة فنية لافتة، تعكس اهتمام صناع العمل بالتصوير في مواقع مميزة تعزز القيمة البصرية للعمل، وتمنح الجمهور تجربة مشاهدة ممتعة ومختلفة.