بعد انتقادات برومو "الست"..عمرو أديب يدافع عن منى زكي

دافع الإعلامي عمرو أديب، عن الفنانة منى زكي بعد الانتقادات الأخيرة التي تعرضت لها بعد طرح برومو فيلم “الست”.

وكتب عمرو أديب على حسابه الشخصي بموقع إكس “تويتر سابقًا”: “محدش شاف الفيلم محدش شاف الاداء ومن امتى لازم الممثل يبقى شبه الشخصيه التاريخيه اللى بيجسدها”.

وتابع: “اكيد منى زكى الموهوبه حطت مجهود كبير فى شخصيه كوكب الشرق، استنوا الاول اتفرجوا وبعدين يا سيدى انت حر لكن هجوم قبل الفرجه دي حاجه جديده لنج”.

فيلم الست

جدل كبير أثاره الإعلان التشويقي لفيلم “الست" تمهيدا لطرحه في دور العرض من بطولة الفنانة منى زكي لتجسيد السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.



الفيلم من المقرر طرحه في دور العرض المصرية والعربية يوم 10 ديسمبر المقبل، وهو من تأليف السيناريست أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

الفيلم سوف يعرض بمهرجان مراكش السينمائي، وهو المهرجان الذي استضاف الفيلم خلال منصته الإنتاجيه قبل عام، بحضور المخرج مروان حامد، وتم وقتها عرض حوالي 20 دقيقة لنخبة من الحضور في المهرجان المغربي.

