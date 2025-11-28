قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«أهلي 2009» يفوز على سيراميكا بهدف نظيف
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. انفوجراف
كشف خطير.. وحدة نسائية إسرائيلية تتجسس داخل سوريا بطائرات مسيّرة
احتلت أراضٍ جديدة.. الخارجية اللبنانية تشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن
عالم أزهري: اشتراط المرأة على زوجها بعدم الزواج بأخرى ليس له داعٍ
أبو العينين: الرئيس السيسي أنهى مخطط التهجير وتمسك بحق الشعب الفلطسيني
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات القاهرة التاريخية .. غدا
وزير الرياضة يفتتح ملعب خماسي بالأقصر: صعيد مصر يحظى بأولوية خاصة
ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد فوز المصري على زيسكو
نقيب المأذونين: الطلاق لا يوثق إلا بشهود مثل الزواج
بعد قرار وزيرة التضامن بشأن موعد السداد.. أسعار حج الجمعيات الأهلية
خلال ترؤسه اجتماع برلمان المتوسط بالقاهرة.. أبو العينين: الحروب لن تنهي أزمات المنطقة.. وثوابت مصر لا تتغير
رياضة

إنريكي يشيد بفيتينيا ويؤكد جاهزية سان جيرمان لمواجهة موناكو رغم الضغوط والإصابات

لويس إنريكي
لويس إنريكي
إسلام مقلد

قبل قمة كروية مرتقبة أمام موناكو في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي، أعرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه لاعبه البرتغالي فيتينيا، مؤكدًا أن تطوره اللافت أحد أبرز مكاسب الفريق هذا الموسم، ومشدداً في الوقت ذاته على عدم قلقه من الجدل الدائر حول تراجع المعدل التهديفي للمهاجمين.

وقال إنريكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، بعد ثلاثة أيام فقط من الفوز المثير على توتنهام بنتيجة 5-3 في دوري أبطال أوروبا، إنه يقدّر الجهد الذي يبذله فيتينيا على المستطيل الأخضر، معتبرًا أن اللاعب نموذج للاحترافية وحب كرة القدم.

وأوضح: "وسائل الإعلام تحب تصنيف اللاعبين، لكن الحكم على فيتينيا يحتاج إلى متابعة تطوره عبر المواسم. إنه لاعب يحب التدريب، ويحب كرة القدم، وقد نجحنا في تطويره بشكل يناسب هذا المركز الجديد".

وأضاف إنريكي أن فيتينيا يختلف في أسلوبه عن بوسكيتس، لكنه يضعه ضمن أفضل لاعبي العالم حاليًا: "هو لاعب من طراز خاص، ويقدم لنا إضافة كبيرة بفضل العمل الجماعي بينه وبين الجهاز الفني".

أزمة الهجوم

وردًا على سؤال يتعلق بضعف أرقام مهاجمي الفريق، شدد إنريكي على أن باريس سان جيرمان يعد من أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في أوروبا هذا الموسم، مؤكدًا أن الأهم هو الفوز وليس هوية من يسجل: "من يسجل هو أمر ثانوي. المهم أن نواصل الانتصارات".

وأوضح المدرب الإسباني سبب اعتماده على اللاعب الشاب كينتن نجانتو، مشيرًا إلى أنه يمتلك قدرات تجعله مناسبًا لعدة مراكز في الملعب، وقد أثبت جدارته في كل مرة حصل فيها على فرصة: "إنه لاعب موهوب وسيحصل على المزيد من الفرص".

الطرد وتغيير العقلية

وعن واقعة طرد لوكاس هيرنانديز أمام توتنهام، أكد إنريكي أنه تحدث مع اللاعب مطولًا: "قد تمتلك الخبرة، لكن بعض القرارات تُتخذ في أقل من ثانية. تحدثت مع لوكاس، وهو لاعب مهم للغاية. علينا فقط تغيير العقلية في مثل هذه المواقف، وهو يدرك ذلك جيدًا".

وأوضح المدرب أن ضغط المباريات يمثل تحديًا كبيرًا للجهاز الفني واللاعبين، لكنه أمر معتاد بالنسبة للأندية الكبرى: "نركز في التدريبات على التعافي البدني. اللعب كل ثلاثة أيام يعني فقط أننا فريق كبير".

غيابات مؤثرة قبل مواجهة موناكو

وكشف إنريكي أن الظهير الأيسر نونو مينديس سيغيب عن المباراة بعد شكواه من آلام عضلية، مؤكدًا أن الجهاز الطبي فضّل عدم المخاطرة به: "لو كنا نلعب نهائيًا، لكان أصرّ على الاستمرار، لكنه بحاجة إلى التعافي".

إشادة ببوجبا وتحذير من قوة موناكو

وفي ختام المؤتمر، أثنى إنريكي على عودة بول بوجبا نجم موناكو، معتبرًا أنها إضافة كبيرة للدوري الفرنسي، وقال: "موناكو فريق يشبهنا كثيرًا في طريقة اللعب. يمتلك لاعبون مميزين ولا توجد أي مباراة سهلة في ملعبهم. مواجهة الغد ستكون بنكهة دوري أبطال أوروبا، وعلينا الدفاع بأفضل صورة ممكنة".

