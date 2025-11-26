صاحب الكرة الذهبية على رأس قائمة باريس سان جيرمان أمام توتنهام بأبطال أوروبا

يعود عثمان ديمبيلي - الحائز على جائزة الكرة الذهبية - إلى تشكيلة باريس سان جيرمان في مباراة توتنهام الليلة، بدوري أبطال أوروبا، بعد إصابته في ربلة الساق.



ويستعد ديمبيلي، للعودة من إصابة في ربلة الساق اليسرى، بعد انضمامه إلى قائمة باريس سان جيرمان لمباراة توتنهام هوتسبير.

ولم يلعب ديمبيلي منذ أن اضطر للخروج في منتصف الشوط الأول من خسارة باريس سان جيرمان على أرضه أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-1 في البطولة يوم 4 نوفمبر.

وكان ديمبيلي عاد مؤخرًا من إصابة في أوتار الركبة اليمنى تعرض لها أثناء لعبه مع منتخب فرنسا في سبتمبر.

وسيظل باريس سان جيرمان، الذي عانى من الإصابات هذا الموسم، بدون الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، الذي تعرض لالتواء في كاحله الأيسر خلال الخسارة أمام بايرن ميونيخ، كما يغيب المهاجم ديزيريه دويه عن الملاعب بعد إصابته بتمزق عضلي في فخذه الأيمن الشهر الماضي.

وفاز باريس سان جيرمان على توتنهام بركلات الترجيح في أغسطس الماضي في كأس السوبر الأوروبي، محققًا بذلك لقبه الخامس في عام 2025، فيما فاز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ويحتل حاليًا المركز السابع في الدوري بعد أربع مباريات، بفارق ثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.